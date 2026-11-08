Tuyên Quang: Loại bỏ 5 phương tiện không đủ điều kiện hoạt động trên sông Lô

Đại úy Hoàng Mạnh Tân, Đội phó Đội Cảnh sát đường thủy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang và Phòng Cảnh sát giao thông về tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện thủy có gắn thiết bị hút, vận chuyển cát, sỏi không đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa.

Các chủ phương tiện tự nguyện phá dỡ các phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Tại khu vực Bến thuỷ nội địa Tiến Thuận, Phòng Cảnh sát giao thông Tuyên Quang đã tuyên truyền, vận động và cắt phá, loại bỏ hai phương tiện thủy gắn thiết bị bơm hút không đủ điều kiện hoạt động và tháo bỏ động cơ đối với ba phương tiện chở không đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa cho một chủ bến bãi, bốn người điều khiển phương tiện thủy.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm quản lý, sử dụng phương tiện; điều kiện hoạt động, an toàn kỹ thuật; các quy định về bảo vệ môi trường và phòng ngừa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, phương tiện có gắn thiết bị hút cát, sỏi trái quy định; không tiếp tay, tạo điều kiện cho các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Đồng thời, đề nghị các chủ phương tiện, chủ bến bãi chủ động rà soát tình trạng phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền, vận động với các biện pháp cụ thể nhằm loại bỏ phương tiện không đủ điều kiện hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, chủ bến bãi và người điều khiển phương tiện thủy.

Qua đó, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, bến bãi chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông đường thủy.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường Tuyên Quang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, chủ bến bãi chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; kết hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hoạt động sử dụng phương tiện có gắn thiết bị hút cát, sỏi trái quy định.