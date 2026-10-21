Tuyên Quang lập tiến độ cho từng dự án xây trường nội trú vùng biên

Ngày 20/10, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp với các chủ đầu tư và địa phương nhằm đánh giá tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới, đồng thời rà soát việc triển khai các trường thuộc giai đoạn 2.

Theo báo cáo tại cuộc họp, toàn tỉnh có 17 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm 6 trường giai đoạn 1 và 11 trường giai đoạn 2.

Đối với giai đoạn 1, 2 trường Thanh Thủy và Minh Tân đã hoàn thành, khánh thành ngày 5/9/2026 và đang đi vào hoạt động. 4 trường còn lại gồm Phố Bảng, Sơn Vĩ, Xín Mần và Pà Vầy Sủ đạt khối lượng thi công ước từ 70 - 95% giá trị hợp đồng.

Ở giai đoạn 2, có 10/11 trường đã khởi công, khối lượng thực hiện ước đạt từ 16,9 - 44% giá trị hợp đồng. 1 trường còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công.

Các đại biểu dự họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ đã hoàn thành tại 100% dự án. Tính đến ngày 15/10, tỷ lệ giải ngân vốn giai đoạn 1 tại các dự án đạt từ 79,2 - 94,3%, không còn thiếu vốn. Đối với giai đoạn 2, tỷ lệ giải ngân đạt 55,8% kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân công có tay nghề, địa hình và địa chất phức tạp. Một số dự án phải điều chỉnh vị trí, biện pháp thi công hoặc điều chỉnh dự án. Mặt bằng thi công hạn chế cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Để khắc phục, các nhà thầu đang tập trung bổ sung nhân lực theo đường găng tiến độ, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca và chủ động nguồn cung vật tư, bê tông, nước, đất đắp. Công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân cũng được đẩy nhanh.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Lương Văn Đoàn báo cáo tiến độ triển khai các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Các chủ đầu tư cam kết hoàn thành các trường giai đoạn 1, đưa học sinh vào học trước ngày 30/11/2026; các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu: các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ công tác tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung nhân lực, vật tư, bảo đảm tiến độ và bàn giao công trình theo cam kết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh những hạng mục chưa phù hợp về thiết kế, thi công, đáp ứng nhu cầu sử dụng; tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, ưu tiên cung cấp cho các dự án trọng điểm.

Các cơ quan liên quan được giao rà soát nhu cầu cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tại các xã; phối hợp hoàn tất thủ tục, bố trí kinh phí mua sắm học phẩm, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho học sinh. Đồng thời, rà soát số giáo viên chưa nằm trong kế hoạch sử dụng và nhu cầu tuyển dụng bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu xây dựng đường găng, lập tiến độ cụ thể theo ngày, tuần, tháng cho từng dự án; phân công trách nhiệm theo nguyên tắc “6 rõ” và duy trì các tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại công trường.