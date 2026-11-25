5 địa phương có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND 13 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang, yêu cầu tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 23/11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường dữ liệu của 74,6 triệu thửa đất trên tổng số 105,3 triệu thửa đất. Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu bảo đảm tiêu chí Nhóm 1 "đúng - đủ - sạch - sống"; 11,8 triệu thửa đất thuộc Nhóm 2 cần tiếp tục hoàn thiện.

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng có tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai thấp nhất. Ảnh minh họa.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, qua theo dõi, đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định vẫn còn 5 địa phương có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.

Cụ thể, Tuyên Quang mới đạt 65%, Lạng Sơn đạt 67%, Lâm Đồng đạt 68%, An Giang đạt 70% và Sơn La đạt 72%. Đây là những địa phương cần tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung và làm sạch dữ liệu đất đai đã có.

Theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ, đến ngày 30/11/2026, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu và đủ điều kiện đồng bộ. Đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng và tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, khó khăn, vướng mắc cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", bảo đảm đồng bộ những dữ liệu đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Bộ, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các địa phương phải hoàn thành tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch và đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30/11/2026. Kết quả thực hiện phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 3/12/2026.

10 địa phương còn hàng triệu thửa đất cần hoàn thiện dữ liệu trong năm 2027

Bên cạnh nhiệm vụ năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2027.

Theo đó, đến hết năm 2027, các địa phương phải cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Qua rà soát, Bộ xác định 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn thửa đất cần thực hiện các nhiệm vụ này. Trong đó, Phú Thọ còn 5,5 triệu thửa đất; Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng còn 2,9 triệu thửa; Tuyên Quang còn 2,2 triệu thửa; Lâm Đồng còn 2,1 triệu thửa; Hà Nội còn 1,7 triệu thửa; Điện Biên còn 1,5 triệu thửa; Hưng Yên còn 1,3 triệu thửa; Cao Bằng và Đắk Lắk cùng còn 1,2 triệu thửa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong năm 2027.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được đề nghị trực tiếp quan tâm chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cấp xã; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với 10 địa phương còn khối lượng lớn nhiệm vụ năm 2027, kế hoạch triển khai phải được hoàn thiện và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/12/2026 để tổng hợp, theo dõi và đôn đốc thực hiện.