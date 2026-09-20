Tuyên Quang: Lan tỏa tinh thần đoàn kết từ Giải thể thao Khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Dự chương trình có ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026; ông Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối thi đua.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao giải cho nội dung đôi lãnh đạo.

Giải quy tụ hơn 200 vận động viên thuộc 10 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua. Các vận động viên tranh tài ở những nội dung: pickleball đôi lãnh đạo, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào; bóng chuyền hơi và kéo co.

Ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026 phát biểu tại Lễ bế mạc.

Ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026 trao giải cho nội dung đôi nam phong trào.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn. Sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng trong suốt thời gian diễn ra giải.

Ông Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao giải cho nội dung đôi nam, nữ phong trào.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026 nhấn mạnh, giải thể thao được tổ chức trên cơ sở sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua. Sự tham gia trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng tinh thần thi đấu nghiêm túc của vận động viên đã góp phần quan trọng làm nên thành công của giải.

Bà Trần Thị Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang công bố quyết định các đội, vận động viên đạt giải.

Ban Tổ chức ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua; Ban Trọng tài, tổ phục vụ và toàn thể vận động viên đã đồng hành trong suốt quá trình tổ chức, thi đấu. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình đã góp phần lan tỏa hình ảnh của giải, tinh thần thể thao và sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao giải cho các vận động viên tham gia nội dung bóng chuyền hơi.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở 4 nội dung Pickleball gồm: Đôi lãnh đạo, Đôi nam phong trào, Đôi nữ phong trào, Đôi nam nữ phong trào; trao giải Nhất, Nhì và 2 giải Ba cho môn Bóng chuyền hơi và môn Kéo co.

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các ngành trao giải cho các vận động viên tham gia nội dung kéo co.

Đoàn vận động viên Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, giành 1 giải Nhì nội dung Đôi nam lãnh đạo, 1 giải Nhất nội dung Đôi nam phong trào môn Pickleball; 1 giải Nhất môn Bóng chuyền hơi và 1 giải Nhì môn Kéo co.

Các vận động viên thi đấu đoàn kết, quyết tâm, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết.

Giải thể thao khép lại nhưng tinh thần đoàn kết, giao lưu và nguồn năng lượng tích cực từ những ngày tranh tài sẽ tiếp tục được lan tỏa trong công tác, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.