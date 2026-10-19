Tuyên Quang lan tỏa thông điệp 'An toàn trên từng khúc cua - Trọn vẹn mỗi hành trình'

​Những cung đường đèo uốn lượn, các khúc cua ngoạn mục trên đèo Mã Pì Lèng cùng không gian văn hóa đặc sắc của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, địa hình đèo dốc hiểm trở và thời tiết biến động cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho du khách cũng như người điều khiển phương tiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình với chủ đề “An toàn trên từng khúc cua – Trọn vẹn mỗi hành trình”.

Chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026.

​Theo kế hoạch, chương trình sẽ khai mạc từ 7 giờ 30 phút ngày 21/10 với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm hương vị vùng cao, sự tham gia giao lưu của hai MC song ngữ Việt – Anh cùng sự cổ vũ của hơn 200 học sinh, đoàn viên thanh niên.

Trong khuôn khổ lễ phát động, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh sẽ trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe máy trên đường đèo như kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, xử lý các khúc cua và độ dốc. Đại diện các doanh nghiệp và câu lạc bộ xe cũng sẽ phát biểu cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.

khoảng 100 xe mô tô, xe máy sẽ tham gia Chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026. Ảnh: Sở VHTTDL Tuyên Quang

​Sau nghi thức phát lệnh xuất phát từ đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, đoàn 100 xe mô tô, xe máy mang bộ nhận diện thống nhất sẽ di chuyển từ trung tâm xã Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng để đến Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Hành trình này không chỉ tạo nên hình ảnh đẹp mắt trên các cung đường núi đá mà còn kết hợp ghi hình, quảng bá các giá trị di sản và nét đẹp thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc. Khi đoàn đến điểm kết thúc tại Pả Vi Hạ, khoảng 100 đoàn viên thanh niên địa phương sẽ vẫy cờ chào đón.

Các phương tiện sẽ tham gia hành trình từ trung tâm xã Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng để đến Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc. Ảnh: Sở VHTTDL Tuyên Quang

​Sự kiện được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Du lịch an toàn – Trải nghiệm trọn vẹn”, thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp.