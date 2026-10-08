Tuyên Quang lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng

Sáng 10/10, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, kết nối trực tuyến với chương trình phát động quy mô toàn quốc.

Theo chương trình, điểm cầu trung tâm của tỉnh được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, với khoảng 3.500 người tham gia. Lực lượng tham dự gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể; lực lượng Công an, Quân đội; đoàn viên, thanh niên và Nhân dân các phường Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường.

Hoạt động hưởng ứng được triển khai theo Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, lễ phát động trên toàn quốc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 10/10, kết nối điểm cầu Hà Nội với 33 tỉnh, thành phố. Thông điệp của chương trình là “Sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia”.

Tại Tuyên Quang, từ 7h15, các lực lượng sẽ đồng loạt tham gia chạy, đi bộ và các hình thức vận động phù hợp. Lộ trình chạy bắt đầu từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, qua đường Chiến Thắng Sông Lô, đường 17/8 và trở về Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Sau đó, tại quảng trường tiếp tục diễn ra các hoạt động giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm thể thao như võ thuật, dưỡng sinh, dân vũ cùng một số hình thức vận động khác.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động tại các địa phương không chỉ dừng ở lễ phát động mà hướng tới duy trì phong trào thường xuyên, khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, điều kiện và sức khỏe. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực rèn luyện thân thể.

Việc Tuyên Quang tổ chức hoạt động hưởng ứng được kỳ vọng góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên trong cộng đồng, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.