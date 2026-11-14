Tuyên Quang: Làm rõ thông tin nâng giá phòng tại thôn Lô Lô Chải

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Lũng Cú kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch tại thôn Lô Lô Chải. (Ảnh: CỰC BẮC)

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội, diễn đàn du lịch xuất hiện thông tin phản ánh về tình trạng một số cá nhân hoạt động môi giới, đặt phòng trước rồi giữ phòng lưu trú tại thôn Lô Lô Chải.

Sau đó chào bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh. Thông tin thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng, ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương.

Ngay sau khi có thông tin trên, xã Lũng Cú đã thành lập đoàn công tác liên ngành do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giàng Mí Mua làm trưởng đoàn, trực tiếp xuống thôn Lô Lô Chải kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Đoàn tập trung kiểm tra việc đăng ký, khai báo khách lưu trú; niêm yết công khai giá phòng và các dịch vụ đi kèm; đối chiếu giá niêm yết với giá thực tế cung cấp cho du khách; đồng thời rà soát hoạt động môi giới, tư vấn, giới thiệu dịch vụ du lịch.

Xã Lũng Cú tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. (Ảnh: CỰC BẮC)

Qua kiểm tra, các cơ sở được kiểm tra chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và các điều kiện kinh doanh có liên quan. Đoàn công tác đã nhắc nhở các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện quy định, nâng cao trách nhiệm trong phục vụ du khách.

Xã Lũng Cú giao công an xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Lãnh đạo xã yêu cầu làm rõ tổ chức, cá nhân có liên quan, phương thức hoạt động môi giới, nhận đặt phòng, giữ phòng, chào bán phòng với giá cao hơn giá niêm yết.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời xác minh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết, xã đã chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm, không để các hành vi thiếu minh bạch ảnh hưởng đến quyền lợi du khách và uy tín du lịch của địa phương.