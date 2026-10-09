Tuyên Quang: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt 28% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Tuyên Quang) duy trì tương đối ổn định, với bình quân 50 - 60 xe thông quan mỗi ngày, có thời điểm gần 150 xe. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 733 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng hàng hóa giao thương tăng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý hải quan, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Tuyên Quang

Theo bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đơn vị chủ động bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ theo nguyên tắc “6 rõ”; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người khai hải quan và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục.

Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa nghiệp vụ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian thông quan. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Mở rộng thị trường, giữ đà tăng trưởng

Kết quả tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới của tỉnh. Theo đánh giá của ngành công thương, việc duy trì hợp tác với các địa phương phía Trung Quốc, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp giữa các cơ quan chức năng đã góp phần kết nối doanh nghiệp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, hạn chế tình trạng ùn tắc hàng hóa kéo dài.

Nhu cầu nhập khẩu nông sản, nguyên liệu và hàng hóa từ thị trường Trung Quốc tiếp tục được duy trì. Ở chiều xuất khẩu, các mặt hàng như sầu riêng, cà phê, antimon, nhôm hợp kim, gỗ dán công nghiệp và hạt sen khô tiếp tục được giao thương. Đáng chú ý, lượng sầu riêng tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan khu vực XVI

Sức hút của hoạt động giao thương còn thể hiện qua số lượng doanh nghiệp, thương nhân tham gia xuất, nhập khẩu. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 186 doanh nghiệp, thương nhân tham gia hoạt động này, tăng 15 đơn vị so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Trung Hải, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm và năm 2027, ngành hải quan sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và thương nhân. Đồng thời, tỉnh cần đẩy nhanh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông đến các cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa, kho bãi và dịch vụ phục vụ xuất, nhập khẩu; duy trì trao đổi với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để hạn chế nguy cơ gián đoạn lưu thông hàng hóa.

Dù hoạt động xuất, nhập khẩu có thể chịu tác động từ tính mùa vụ của nông sản và biến động thị trường khoáng sản, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để Tuyên Quang tiếp tục khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, mở rộng kết nối thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.