Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng quyết định điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026.

Ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được giao phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp nhận ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đến nhận công tác, giữ chức Phó trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Quyết định và tặng hoa các cán bộ được phân công, bổ nhiệm chức vụ mới.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đến công tác tại Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ở khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Bà Lý Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, được tiếp nhận, điều động đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng ông Ma Quang Hiếu và bà Lý Thanh Loan.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ là yêu cầu trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.

Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang chúc mừng các cán bộ vừa được phân công, bổ nhiệm.

Đối với Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu sớm hoàn thiện điều kiện tổ chức, bố trí nơi làm việc, phân công nhiệm vụ theo chức năng và đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; đồng thời hoàn thiện tổ chức Đảng, đưa bộ phận vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Các cơ quan có cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần ổn định tổ chức, phát huy đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực, kinh nghiệm; nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.