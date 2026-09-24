Tuyên Quang: Kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học, siết an toàn thực phẩm

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, qua kiểm tra tại 29 trường học, các cơ sở giáo dục cơ bản quan tâm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Tổng số học sinh đang ăn bán trú, nội trú tại các trường được kiểm tra là 19.600 em, với 340 người lao động trực tiếp tham gia chế biến, phục vụ ăn uống.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tại bếp ăn tập thể Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều quy định được thực hiện, nhưng vẫn còn tồn tại

Kết quả kiểm tra cho thấy, hồ sơ liên quan đến khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và hợp đồng cung cấp thực phẩm tại các trường cơ bản được thực hiện.

Phần lớn bếp ăn được bố trí theo nguyên tắc một chiều, có dụng cụ riêng đối với thực phẩm sống và thực phẩm chín; đồng thời được trang bị các thiết bị phục vụ công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, các đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số tồn tại cần khắc phục. Trong đó, tại một số trường, hồ sơ và hợp đồng cung cấp thực phẩm chưa đầy đủ; việc ghi chép sổ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy định.

Điều kiện phòng, chống côn trùng, kho bảo quản thực phẩm và phòng thay đồ bảo hộ tại một số cơ sở chưa bảo đảm. Việc bố trí khu vực sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm ở một số bếp ăn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Trước những tồn tại được chỉ ra, các cơ sở giáo dục đã tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra và cam kết khắc phục.

Yêu cầu khắc phục ngay các điểm chưa bảo đảm

Đoàn kiểm tra yêu cầu các trường học hoàn thành việc khắc phục toàn bộ tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; bổ sung đầy đủ hồ sơ, kế hoạch và quyết định còn thiếu.

Các trường phải thực hiện đúng quy cách dán tem, ghi chép sổ kiểm thực 3 bước và ghi chép nhiệt độ lưu mẫu thức ăn; đồng thời bố trí lại khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm theo đúng nguyên tắc một chiều.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra yêu cầu chấm dứt tình trạng sơ chế thực phẩm dưới sàn nhà; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống côn trùng, động vật gây hại theo quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học là hoạt động cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người trực tiếp chế biến, đơn vị cung cấp thực phẩm và chính quyền địa phương trong bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.