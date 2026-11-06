Tuyên Quang: Không khí lạnh tràn về, vùng núi cao có nơi rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vùng Cao nguyên đá đã có mưa rào, dông rải rác.

Theo bản tin dự báo, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trong ngày 6/11, khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 26–30,2 độ C; riêng vùng núi cao từ 21,8–22,6 độ C.

Dự báo, khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của tỉnh, sau đó lan rộng đến các địa phương khác. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng núi cao cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, toàn tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 8/11, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16–18 độ C; riêng vùng núi cao phía Bắc tỉnh từ 11–13 độ C.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông. Các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động phương án ứng phó; đồng thời bảo vệ cây trồng, vật nuôi, nhà cửa và các công trình hạ tầng, hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.