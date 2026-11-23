Sáng 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết toàn tỉnh.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo sáng 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết toàn tỉnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng núi cao phía Bắc tỉnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24-11, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời tiếp tục rét; vùng núi cao phía Bắc tỉnh rét đậm, đêm và sáng rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 14–16 độ C; riêng vùng núi cao phía Bắc tỉnh từ 9-11 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Trong đó, tại các địa phương Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, nhiệt độ thấp nhất dự báo trong đêm 24, ngày 25/11 có thể giảm xuống 9-11 độ C. Khu vực Hoàng Su Phì, Xín Mần phổ biến 10-12 độ C.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động các biện pháp phòng, tránh rét, đặc biệt quan tâm bảo vệ sức khỏe người già, trẻ nhỏ; giữ ấm cho vật nuôi, bảo vệ cây trồng trước nguy cơ rét đậm, rét hại.

Lê Lâm