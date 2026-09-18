Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức 'đặt cọc' mua nhà, đất

Theo tài liệu điều tra: Năm 2025, Nguyễn Thanh Dung đã đưa ra thông tin gian dối bản thân sở hữu tài sản là nhà, đất đang có nhu cầu chuyển nhượng khiến nhiều người tin là thật và đã chuyển tiền cho Dung để “đặt cọc” mua nhà, đất. Bằng thủ đoạn trên, bước đầu xác định Nguyễn Thanh Dung đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bị hại.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dung

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân đã bị Nguyễn Thanh Dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên hoặc hình thức khác thì liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên Hoàng Thị Minh Thúy (số điện thoại: 0966.802.333) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Trước khi xuống tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua bán, người mua cần yêu cầu bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu tài sản (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở), đồng thời chủ động xác minh thông tin tại các cơ quan chức năng như UBND cấp xã/phường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai địa phương. Tuyệt đối không giao dịch qua trung gian không rõ ràng, không chuyển khoản đặt cọc dựa trên lời hứa suông hay giấy tờ viết tay để tránh mắc bẫy các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.