Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đặt cọc mua nhà

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Dung, sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố Tân Quang 16, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, Nguyễn Thanh Dung đã đưa ra thông tin gian dối bản thân sở hữu tài sản là nhà, đất đang có nhu cầu chuyển nhượng khiến nhiều người tin là thật và đã chuyển tiền cho Dung để đặt cọc.

Bằng thủ đoạn trên bước đầu xác định Nguyễn Thanh Dung đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bị hại. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân đã bị Nguyễn Thanh Dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên hoặc hình thức khác thì liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, phường Minh Xuân hoặc điều tra viên Hoàng Thị Minh Thúy (SĐT: 0966.802.333) để được hướng dẫn giải quyết.