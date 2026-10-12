Tuyên Quang khơi thông dự án, tiếp sức tăng trưởng

Trong chặng cuối năm 2026, địa phương ưu tiên tháo gỡ vướng mắc cho các dự án có khả năng bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Trọng tâm là giải quyết từng phần việc cụ thể, gắn tiến độ xử lý với trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư để nguồn vốn đã đầu tư sớm phát huy hiệu quả.

Đưa những dự án gần hoàn thành về đích

Một góc thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quang Đán/ TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ. Trong thời gian này, có 7 dự án công nghiệp hoàn thành, đi vào sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đầy đủ các thủ tục pháp lý; trong đó có Nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia COMPOUND, hạt nhựa màu và các sản phẩm từ nhựa của Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam; Nhà máy sản xuất vải bạt và giày dép của Công ty TNHH Giày Thịnh Hồng tại Khu công nghiệp Long Bình An; Nhà máy sản xuất giày Kiến Xương Tuyên Quang. Các cơ sở mới vận hành góp phần bổ sung sản phẩm công nghiệp, mở thêm cơ hội việc làm và từng bước chuyển nguồn lực đầu tư thành kết quả sản xuất thực tế.

Về năng lượng, Thủy điện Sông Lô 5, công suất 29,7 MW và Thủy điện Nậm Lang, công suất 12 MW đã vận hành phát điện, nâng tổng số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh lên 55 nhà máy, với tổng công suất 1.359,7 MW. Cùng với các công trình đã hoạt động, báo cáo cập nhật cuối tháng 9 cho biết tỉnh đang đôn đốc 6 dự án hoàn thành từ 90-98% khối lượng. Trong nhóm này có Nhà máy may công nghệ cao Tuyên Quang LGG 3 của Công ty cổ phần Tổng Công ty may Tuyên Quang LGG; Thủy điện Nậm Má 1 của Công ty cổ phần Năng lượng Cao Bồ; Nhà máy xử lý rác thải của Công ty cổ phần công nghệ môi trường HM Group và một số dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, vật liệu xây dựng, dịch vụ.

Khối lượng xây dựng đạt mức cao là cơ sở để tập trung hỗ trợ dự án về đích. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành công trình chưa đồng nghĩa với việc có thể vận hành ngay. Chủ đầu tư còn phải bảo đảm các yêu cầu pháp lý, kỹ thuật, môi trường và những điều kiện liên quan. Vì vậy, tiến độ cần được theo dõi đến từng phần việc, xác định rõ nội dung thuộc trách nhiệm doanh nghiệp và nội dung cần cơ quan nhà nước hướng dẫn, giải quyết. Trong nhiệm vụ quý IV, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp tháo gỡ khó khăn để sớm đưa vào hoạt động những dự án như Nhà máy sản xuất gỗ tại Yên Sơn, Nhà máy may công nghệ cao Tuyên Quang LGG 3, Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Đức Hùng, Thủy điện Nậm Má 1 và Nhà máy sản xuất gạch không nung Phương Đông.

Đề cập những trở ngại trong phát triển cụm công nghiệp, ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang nhận định, điểm nghẽn lớn nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Trong quý IV, ngành Công Thương được giao tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án gần hoàn thành, phối hợp giải quyết những thủ tục còn vướng để sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Việc bổ sung năng lực sản xuất cần gắn với hoàn thiện hạ tầng và mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp doanh nghiệp có điều kiện vận hành hiệu quả. Cùng với thúc đẩy dự án mới, tỉnh yêu cầu theo dõi sát các cơ sở đang sản xuất, nhất là những nhà máy điện có công suất lớn, bảo đảm hoạt động ổn định và phát huy năng lực hiện có.

Nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được huy động cho phát triển. Từ đầu năm đến ngày 28/9/2026, Tuyên Quang có 23 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 14.963 tỷ đồng; 38 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 834 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 153 nghìn tỷ đồng; trong đó 541 dự án đã hoàn thành, đi vào sản xuất, kinh doanh. Quy mô vốn đăng ký thể hiện khả năng huy động nguồn lực, còn đóng góp thực tế phụ thuộc vào tiến độ triển khai và hiệu quả vận hành. Hỗ trợ những dự án gần hoàn thành vì thế là bước cần thiết để sớm tạo thêm sản phẩm, doanh thu và giá trị gia tăng.

Gỡ vướng từng khâu, rõ trách nhiệm từng đầu mối

Báo cáo của UBND tỉnh chỉ ra những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất. Công tác thu mua nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp còn gặp trở ngại; bồi thường, giải phóng mặt bằng có những vướng mắc chưa được giải quyết. Với dự án tồn đọng qua nhiều năm, việc xử lý cần thời gian rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định và xác định phương án phù hợp. Tỉnh yêu cầu ưu tiên các dự án có khả năng tạo năng lực sản xuất mới, tăng thu ngân sách và tạo việc làm; giao Sở Tài chính rà soát từng dự án, xác định cụ thể nội dung vướng mắc, cơ quan xử lý và thời hạn giải quyết. Đồng thời, tập trung giải quyết nhóm 39 dự án còn tồn tại vướng mắc về đất đai, khoáng sản.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu, mỗi dự án sử dụng ngân sách nhà nước tồn đọng, kéo dài phải có phương án xử lý khả thi, xác định rõ nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ. Việc rà soát phải đi đến giải pháp cụ thể; với dự án tiếp tục đầu tư, cần làm rõ nhu cầu, khả năng cân đối vốn và trách nhiệm thực hiện. Vốn phải được bố trí tập trung cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân, tránh dàn trải. Trên cơ sở phân loại, từng dự án được xem xét tiếp tục đầu tư, điều chỉnh quy mô hoặc kết thúc tại điểm dừng kỹ thuật theo quy định, nhằm giải quyết các tồn tại và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu mỗi nội dung phải có một cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm; rà soát, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết. Hạn chế việc doanh nghiệp phải liên hệ nhiều cơ quan để xử lý cùng một vấn đề sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi, thúc đẩy tiến độ thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng quy trình “luồng xanh 50%” đối với dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách; đồng thời phân loại, xử lý khó khăn của các dự án tồn đọng. Công trình trọng điểm phải được theo dõi tiến độ từng ngày, tổng hợp theo tuần để kịp thời chỉ đạo.

Cùng với tháo gỡ cho từng dự án, tỉnh quan tâm hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất. Ban quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh được giao đôn đốc hoàn thành, đưa vào vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Bình Vàng và Khu công nghiệp Long Bình An, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải phát sinh. Tỉnh tiếp tục lập quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, triển khai những phần việc liên quan đến mở rộng Khu công nghiệp Long Bình An, phát triển Khu công nghiệp Sơn Thủy, Yên Sơn. Quá trình này gắn với kiểm tra tiến độ, hiệu quả sử dụng đất và rà soát dự án chậm triển khai để xử lý theo quy định.

Đối với các dự án dịch vụ, tỉnh tập trung đôn đốc tiến độ Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm, tháo gỡ khó khăn cho Trung tâm thương mại và Siêu thị tổng hợp GO để các dự án đi vào vận hành theo kế hoạch. Việc mở rộng mạng lưới phân phối và dịch vụ sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa. Khi từng vướng mắc được giải quyết, các điều kiện vận hành được hoàn thiện, những nhà máy và công trình mới sẽ từng bước phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bổ sung động lực cho kinh tế Tuyên Quang, mở thêm cơ hội việc làm và tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo.