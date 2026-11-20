Chương trình nghệ thuật tại Ngày hội văn hóa dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2026. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11; là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, sau khi sáp nhập hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, không gian văn hóa của tỉnh đa dạng hơn, nơi các dân tộc Kinh, Tày, Dao, H’Mông và nhiều dân tộc khác cùng chung sống đoàn kết. Mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục, lễ hội và tri thức dân gian đặc sắc, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tỉnh cũng có kho tàng di sản đồ sộ, đó là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái”; có 794 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia nhất là Tân Trào, Kim Bình và Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình; 633 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 53 di sản cấp quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trong 11 tháng đầu năm nay, tỉnh đã đón hơn 4,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 730 nghìn khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng. Những kết quả cho thấy văn hóa và di sản đang phát huy thành nguồn lực phát triển, biến bản sắc thành lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy nguồn lực văn hóa, tạo động lực xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ngàn hoa chung sắc thắm” tại lễ khai mạc ngày hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 với nhiều hoạt động đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; không gian trưng bày văn hóa truyền thống các dân tộc; lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn; trình diễn nghề thủ công truyền thống; giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm văn hóa.

Thông qua các hoạt động văn hóa nhằm tạo không gian để các nghệ nhân, người thực hành di sản, các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa và đông đảo nhân dân cùng tham gia gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa đặc sắc trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh với 18 đoàn tham gia. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ngàn hoa chung sắc thắm”, bao gồm 3 chương: Thanh âm di sản; miền non cao-nhịp sống ngàn hoa; chung một mái nhà-trọn một niềm tin.

Chương trình được dàn dựng như một hành trình khám phá, đưa khán giả đến với những thanh âm di sản, vẻ đẹp đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc, cảnh sắc và nhịp sống tỉnh Tuyên Quang.