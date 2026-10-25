Tuyên Quang: Khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch, kết nối sắc hoa và văn hóa

Lễ khai mạc có sự tham dự của Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang; Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, cùng đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Từ sắc hoa trên đá đến biểu tượng du lịch vùng cao

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh, sức sống kỳ diệu của hoa tam giác mạch chính là hiện thân cho khí chất con người nơi đây. Mộc mạc và bền bỉ, nhẫn nại mà kiên cường, luôn biết vươn lên từ gian khó để dâng đời những mùa hoa rực rỡ nhất.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 chính thức khai mạc với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá”

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng với vẻ đẹp của những mùa hoa, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn còn hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đây là tài sản vô giá, vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm chung trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Từ góc nhìn đó, lễ hội không đơn thuần là sự kiện quảng bá một mùa hoa, mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào về quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh, sức sống kỳ diệu của hoa tam giác mạch chính là hiện thân cho khí chất con người nơi đây

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sức vươn lên bền bỉ của loài hoa đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, sự kiện còn lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định sức hấp dẫn của du lịch miền cực Bắc và định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, nâng cao đời sống cộng đồng.

Không chỉ là một loài hoa mang giá trị cảnh quan, tam giác mạch còn chứa đựng câu chuyện về sức sống và nghị lực của con người vùng cao. Từ một loài cây từng gắn với cuộc sống mưu sinh, góp phần cứu đói trong những thời điểm khó khăn, tam giác mạch ngày nay đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, góp phần đưa hình ảnh cao nguyên đá đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Sức hấp dẫn của mùa hoa không nằm riêng ở những thảm hoa trải dài giữa núi đá, mà còn ở sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người và văn hóa bản địa. Đó là tiếng khèn Mông vang vọng giữa núi rừng, những làn điệu dân ca, dân vũ, sắc màu trang phục truyền thống cùng nếp sống mộc mạc, chân thành của đồng bào các dân tộc. Tất cả tạo nên sức cuốn hút riêng cho miền đá, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn là cơ hội khám phá chiều sâu văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, thành công của một mùa lễ hội không chỉ được đo bằng quy mô chương trình hay số lượng du khách, mà quan trọng hơn là những giá trị bền vững để lại cho cộng đồng: di sản được bảo vệ, văn hóa được trao truyền, sản phẩm địa phương được quảng bá và tiêu thụ, việc làm và thu nhập của người dân được nâng lên.

Đồng bào các dân tộc phải là chủ thể tự hào gìn giữ di sản, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ quá trình phát triển du lịch. Đây cũng là định hướng có ý nghĩa lâu dài đối với một điểm đến sở hữu những giá trị di sản đặc sắc như Cao nguyên đá Đồng Văn. Khi du lịch phát triển dựa trên nền tảng văn hóa bản địa và sự tham gia thực chất của người dân, các giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực tạo sinh kế, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 là dịp để Tuyên Quang giới thiệu những giá trị đặc sắc của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đã bao đời gắn bó với miền đất này.

“Âm vang miền đá” – bản hòa ca của thiên nhiên và con người

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá”. Chương trình được thực hiện bởi Tổng đạo diễn Việt Đặng và Công ty TNHH Truyền thông giải trí TL Việt Nam thực hiện.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá”. Chương trình được thực hiện bởi Tổng đạo diễn Việt Đặng

Thay vì đi theo lối dàn dựng quen thuộc, chương trình xây dựng một không gian nghệ thuật đa chiều, kết hợp ngôn ngữ múa đương đại, khí nhạc dân tộc và những lời bình giàu chất thơ. Qua đó, vẻ đẹp của núi rừng, sức sống của loài hoa và câu chuyện về con người miền đá được kể bằng nhiều lớp ngôn ngữ nghệ thuật, tạo nên sự kết nối giữa bản sắc truyền thống và hơi thở đương đại.

Mở đầu chương trình là màn nghệ thuật “Có hẹn vùng hoa trên đá” và cảnh diễn “Hơi thở của núi”. Trên nền khí nhạc dân gian đương đại, Vũ đoàn Tre cùng các diễn viên quần chúng tái hiện nhịp sống của đại ngàn, đưa khán giả bước vào không gian văn hóa đặc trưng của miền cao nguyên đá.

Những giai điệu quen thuộc qua giọng hát của Trọng Tấn và Giàng Thị Hoa trong tổ khúc “Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em”, cùng liên khúc “Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình” do Trọng Tấn và Đặng Ngọc Anh thể hiện, mở ra hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối tình yêu quê hương với niềm tự hào về vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Chương trình chính được kết cấu thành ba chương, như hành trình một nụ hoa tam giác mạch kiên cường vươn lên từ đá xám.

Chương đầu tiên, “Tiếng khèn núi hát”, khắc họa cuộc sống và nghị lực của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Qua hoạt cảnh “Đặt bàn tay lên đá”, hình ảnh những con người biến hốc đá thành thửa ruộng xanh được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính biểu cảm.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII mang theo kỳ vọng đưa du lịch Tuyên Quang trở thành điểm sáng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu du lịch Việt Nam.

Mạch cảm xúc tiếp tục được đẩy lên qua mashup “Đá khát - Hoa của đá” do Giàng Thị Hoa thể hiện, cùng các ca khúc “Khâu Vai chợ tình” qua giọng hát Ngọc Anh, “Đường về bản xa” do La Hoàng Quý trình bày và “Về cùng em bản vàng” với Hải Anh. Trong không gian ấy, tiếng khèn không chỉ gợi nhắc những câu chuyện tình yêu mà còn trở thành biểu tượng của sự tiếp nối văn hóa qua nhiều thế hệ.

Lễ hội không đơn thuần là sự kiện quảng bá một mùa hoa, mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào về quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống

Sang chương hai, “Nơi hẹn dưới chân mây”, khán giả được dẫn về với Tuyên Quang – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, từng là “thủ đô kháng chiến”. Không gian nghệ thuật mang sắc thái trẻ trung, tươi mới, thể hiện sức sống của vùng đất đang chuyển mình.

Sự xuất hiện của ca sĩ Ngô Lan Hương với ca khúc “Đi giữa trời rực rỡ” tạo điểm nhấn sôi động, bên cạnh “Tự do như cơn gió” do Hải Anh thể hiện, “Đất nước lời ru” với sự tham gia của Dương Trường Giang, Hải Anh, Ngọc Anh và “Rừng Hà Tuyên mến yêu” qua giọng hát Tấn Đạt.

Du khách check in tại các cách đồng hoa tam giác mạch

Khép lại hành trình là chương ba, “Tự hào hương sắc”, với những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước và tình đoàn kết dân tộc. Ca khúc “Yêu Tổ quốc yêu đồng bào” của Lưu Quốc Vương cùng liên khúc “Việt Nam tinh hoa - Hello Tuyên Quang”, có sự tham gia của toàn thể nghệ sĩ, tạo nên điểm kết giàu cảm xúc. Trong ánh pháo hoa rực rỡ, lời chào từ miền đá được gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại và du lịch Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 còn mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch diễn ra trên khắp Cao nguyên đá Đồng Văn. Theo thông cáo của tỉnh, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức xuyên suốt mùa hoa, kéo dài đến hết tháng 12, tạo thêm cơ hội để du khách khám phá cảnh quan, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu đời sống của đồng bào các dân tộc.

Các gian hàng thủ công truyền thống được du khách đặc biệt quan tâm

Thông qua việc kết nối các hoạt động, lễ hội hướng tới giới thiệu một điểm đến đa dạng, nơi vẻ đẹp thiên nhiên được đặt trong mối quan hệ với di sản địa chất, lịch sử, văn hóa và những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các giá trị ẩm thực, sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống cũng được xác định là những thành tố quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của hành trình trải nghiệm. Đáng chú ý, việc gắn mùa hoa với du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái mở ra cơ hội để người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch, từ chăm sóc cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa đến cung cấp dịch vụ và giới thiệu sản phẩm địa phương. Khi người dân trực tiếp tham gia và được hưởng lợi, du lịch có thêm nền tảng để phát triển bền vững, đồng thời tạo động lực gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc riêng của miền đá. Tỉnh Tuyên Quang cũng kêu gọi du khách cùng chung tay bảo vệ cảnh quan, giữ gìn những triền hoa, ứng xử văn minh và tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc. Đây không chỉ là yêu cầu đối với mỗi chuyến đi mà còn là cách để mỗi du khách góp phần bảo vệ tài nguyên và gìn giữ sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến.