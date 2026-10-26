Tuyên Quang khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch 2026

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đứcnêu rõ: Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khắc ghi trong lòng người dân và du khách cảm xúc về một vùng đất kỳ vĩ, nơi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp dựng đứng giữa mây trời biên cương Tổ quốc. Nơi đây, thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng tâm hồn con người lại vô cùng ấm áp, rộng mở và sắt son, gắn bó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức phát biểu khai mạc Lễ hội

Ông Đỗ Hùng Đức khẳng định, vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ của hoa tam giác mạch tại vùng đất này chính là hiện thân cho khí chất kiên cường của đồng bào các dân tộc vùng cao, những người luôn nỗ lực vươn lên từ gian khó để dâng đời những mùa hoa rực rỡ nhất.

Từ một loài cây cứu đói, tam giác mạch nay đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, là “sứ giả” kết nối miền đá với bạn bè trong nước và quốc tế.

Cùng với mùa hoa, không gian di sản Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là tài sản vô giá, đòi hỏi trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy cho các thế hệ mai sau.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội

Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội, song phát triển phải gắn liền với bảo tồn cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa.

Cam kết về định hướng thời gian tới, ông Đỗ Hùng Đức cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; gắn kết chặt chẽ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và liên kết tuyến điểm.

"Mục tiêu là xây dựng mỗi người dân, mỗi cơ sở dịch vụ trở thành một đại sứ du lịch thân thiện và trách nhiệm", ông Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh.

Không gian nghệ thuật đặc sắc

Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá" mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, sự thuần khiết của loài hoa và tinh hoa văn hóa truyền thống.

Chương trình mở đầu với màn nghệ thuật Có hẹn vùng hoa trên đá và cảnh diễn Hơi thở của núi. Trên nền khí nhạc dân gian đương đại, Vũ đoàn Tre cùng các diễn viên quần chúng đã tái hiện nhịp đập linh thiêng của đại ngàn.

Không gian nghệ thuật tiếp tục với giọng hát của Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa qua tổ khúc Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em, hòa cùng liên khúc Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình...

Các ca sĩ Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa thể hiện tổ khúc "Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em", hòa cùng liên khúc Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình

Chương trình nghệ thuật với chương 1 Tiếng khèn núi hát mở đầu bắng hoạt cảnh Đặt bàn tay lên đá khắc họa hành trình kỳ diệu của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Cảm xúc được đẩy lên cao trào qua mashup Đá khát - Hoa của đá do Giàng Thị Hoa thể hiện, cùng các ca khúc Khâu Vai chợ tình (Ngọc Anh), Đường về bản xa (La Hoàng Quý), Về cùng em bản vàng (Hải Anh)...

Chương 2 Nơi hẹn dưới chân mây đưa khán giả về với Tuyên Quang - vùng đất lịch sử, "thủ đô kháng chiến" năm xưa. Các ca khúc: Đi giữa trời rực rỡ kết hợp cùng các tiết mục Tự do như cơn gió, Đất nước lời ru và Rừng Hà Tuyên mến yêu, đã mang đến một làn gió thanh xuân ngập tràn sức sống.

Chương cuối Tự hào hương sắc là tiếng lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương da diết...

Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 12.