Tuyên Quang: Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng tại Hội chợ.

Dự lễ khai mạc có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Bộ Công Thương; đại diện chính quyền châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ nhấn mạnh, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2026 là hoạt động nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 của Bộ Công Thương.

Hội chợ không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tuyên Quang cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm hợp tác, phát triển lâu dài.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc Hội chợ.

Hội chợ năm nay có quy mô 300 gian hàng trên diện tích 10.000 m², trong đó có 250 gian hàng của Việt Nam và 50 gian hàng của các đối tác Trung Quốc. Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực thế mạnh như nông sản, thực phẩm, dược liệu, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang được giới thiệu cùng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối, hợp tác thiết thực như hội đàm giữa Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang với cơ quan thương vụ châu Văn Sơn và thành phố Bách Sắc; hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại hai nước; khảo sát các mô hình phát triển thương mại, du lịch, hoạt động tại một số lối mở, điểm thông quan và chợ biên giới. Các hoạt động góp phần tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế biên mậu.

Các đại biểu dự khai mạc Hội chợ.

Thông qua sự kiện, Tuyên Quang hướng tới tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản, phát huy giá trị các sản phẩm địa phương, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước mở rộng mạng lưới đối tác, khai thác hiệu quả lợi thế thương mại biên giới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Tuyên Quang với các địa phương Trung Quốc.