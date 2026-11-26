Vừa qua, tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang) Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I năm 2026.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hiệp hội du lịch các tỉnh phía Bắc và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh nhấn mạnh, ẩm thực là kết tinh từ điều kiện tự nhiên, sức lao động và những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Thanh Thủy

Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng ký ức quê hương, phản ánh phong tục và bản sắc văn hóa của mỗi vùng đất.

Trong phát triển du lịch hiện đại, ẩm thực được xác định là sản phẩm góp phần tạo dấu ấn cho mỗi điểm đến.

Việc khai thác giá trị này giúp nâng cao trải nghiệm của du khách, mở rộng đầu ra nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đối với Tuyên Quang, Festival là dịp tăng cường liên kết giữa các địa phương, kết nối sản phẩm du lịch và giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người đến với du khách.

Đồng thời, sự kiện mở ra cơ hội phát triển các ngành nghề truyền thống, góp phần khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa bản địa.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, Festival còn tạo không gian để hiệp hội du lịch các tỉnh phía Bắc tăng cường hợp tác, hỗ trợ xúc tiến du lịch.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng mạng lưới liên kết và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao giải đặc biệt cho đội thi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Thủy

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và tặng hoa tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi ẩm thực.

Qua đây, Ban Tổ chức ghi nhận những đóng góp của địa phương trong gìn giữ và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống.

Sau nghi thức khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu, người dân và du khách tham quan các gian hàng.

Nhiều đặc sản địa phương được giới thiệu, mang đến cơ hội trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực các vùng miền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức và các đại biểu tham quan các gian hàng ẩm thực. Ảnh: Thanh Thủy

Diễn ra từ ngày 25 đến 29.11, Festival quy tụ 19 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu giới thiệu đặc sản vùng miền.

Với thông điệp “Ẩm thực kết nối - Văn hóa thăng hoa - Du lịch phát triển”, Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I năm 2026 kỳ vọng lan tỏa những giá trị ẩm thực đặc sắc.

Thông qua hệ thống gian hàng trưng bày, các địa phương mang đến cơ hội giới thiệu sản vật đặc trưng và lan tỏa những nét văn hóa ẩm thực của mỗi vùng đất.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.