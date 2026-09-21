Tuyên Quang khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Kết nối nông sản, OCOP với thị trường

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival; bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Công Thương 17 tỉnh, thành phố.

Đây là lần đầu tiên Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch được tổ chức tại Tuyên Quang, hướng tới tạo không gian giao thương, quảng bá và kết nối các sản phẩm đặc trưng của địa phương với thị trường.

Festival diễn ra từ ngày 18 - 24/9 tại khu vực đường Chiến thắng Sông Lô, phường Minh Xuân, với 120 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 17 tỉnh, thành phố. Trong đó có 6 gian hàng không gian chung giới thiệu, trình diễn làng nghề của Tuyên Quang và 30 gian hàng ẩm thực gắn với Lễ hội bia.

Sự kiện là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm làng nghề đến người tiêu dùng; đồng thời mở rộng cơ hội giao thương, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia cho sản phẩm Trà Shan tuyết Hồng Thái.

Trà Shan tuyết Hồng Thái được công nhận OCOP 5 sao

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc là trao chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia cho sản phẩm Trà Shan tuyết Hồng Thái ( 1 tôm 1 lá) của Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái.

Việc sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia góp phần khẳng định chất lượng và giá trị của sản phẩm trà Shan tuyết Hồng Thái, đồng thời tạo thêm cơ hội để sản phẩm tiếp cận các thị trường, đối tác và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Đây cũng là động lực để các chủ thể OCOP tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, gắn sản xuất với nhu cầu của người tiêu dùng.

Đại biểu tham quan gian hàng tại Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang năm 2026.

Gắn sản phẩm với văn hóa và du lịch

Tại Festival, các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao thương và kết nối được tổ chức nhằm đưa nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thông qua Festival, các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Việc kết hợp sản phẩm nông sản, OCOP với không gian văn hóa, làng nghề và các hoạt động du lịch cũng tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách trong thời gian diễn ra Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Đây là hướng tiếp cận góp phần tăng cường liên kết giữa sản xuất - thương mại - du lịch, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá bản sắc địa phương và tạo thêm sức hút cho điểm đến Tuyên Quang.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất đến từ nhiều địa phương, Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang năm 2026 được kỳ vọng trở thành không gian giao lưu, kết nối thị trường và quảng bá các sản phẩm đặc trưng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản và phát triển các chuỗi giá trị địa phương.