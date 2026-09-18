Tuyên Quang: Khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ Khai mạc

Dự lễ khai mạc có các ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban, Sở, ngành.

Festival được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24/9 tại khu vực đường Chiến Thắng Sông Lô phường Minh Xuân.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026.

Đây là lần đầu tiên Festival được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, tạo không gian kết nối sản xuất, thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề với phát triển du lịch. Festival năm nay quy tụ 120 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 17 tỉnh, thành phố. Trong đó có 6 gian hàng không gian chung trình diễn làng nghề của tỉnh Tuyên Quang và 30 gian hàng ẩm thực gắn với Lễ hội bia.

Các sản phẩm được giới thiệu gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền, nông sản, thực phẩm, đồ uống, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm phục vụ du lịch và các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với chủ đề Festival.

Festival mở cửa phục vụ nhân dân và du khách từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang (bên phải) trao chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp Quốc gia cho lãnh đạo Hợp tác xã Sơn Trà.

Một trong những điểm nhấn tại Festival là lễ trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia cho Trà Shan tuyết Hồng Thái (1 tôm 1 lá) của Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái. Việc sản phẩm đạt OCOP 5 sao góp phần khẳng định chất lượng, giá trị và thương hiệu của sản phẩm chè đặc trưng của Tuyên Quang, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường.

Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026 không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá sản phẩm làng nghề mà còn giới thiệu nét đặc trưng của từng địa phương, tạo thêm sản phẩm du lịch và mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Festival

Cùng với không gian làng nghề, Festival tổ chức triển lãm, trưng bày, quảng bá và bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản và các sản phẩm phù hợp với chủ đề. Đây cũng là nơi kết nối trực tiếp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng và đối tác, qua đó thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Trong thời gian diễn ra Festival, hằng đêm sẽ có các chương trình văn nghệ, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, dân ca, dân vũ và giao lưu phục vụ nhân dân, du khách. Các hoạt động được tổ chức phù hợp chủ đề, đồng bộ với chương trình chung của Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.