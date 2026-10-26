Tuyên Quang khai hội hoa tam giác mạch, lan tỏa sức hút cao nguyên đá

Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo du khách trong nước, quốc tế.

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh cao nguyên đá Đồng Văn đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tôn vinh sức sống và bản sắc miền đá

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh, qua 12 kỳ tổ chức, Lễ hội hoa tam giác mạch đã trở thành thương hiệu du lịch đặc sắc, mang dấu ấn riêng của vùng cao Tuyên Quang.

Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo ông Đức, hoa tam giác mạch không chỉ là biểu tượng của cao nguyên đá mà còn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, ý chí vươn lên bền bỉ của đồng bào các dân tộc nơi đây. Loài hoa nhỏ bé nảy mầm giữa những khe đá khô cằn, khắc nghiệt đã trở thành hình ảnh giàu ý nghĩa, gắn với đời sống và bản sắc văn hóa của cư dân bản địa.

Cùng với vẻ đẹp mùa hoa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn còn sở hữu những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đây là tài sản quý giá, đặt ra trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Với chủ đề “Âm vang miền đá”, lễ hội năm nay truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang khẳng định địa phương sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị công viên địa chất; nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; gắn mùa hoa với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng cường liên kết các tuyến, điểm du lịch.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Tỉnh cũng chú trọng đầu tư hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn, góp phần nâng cao vị thế du lịch Tuyên Quang nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức gửi lời cảm ơn người dân xã Đồng Văn và các địa phương đã chung tay chăm sóc, gìn giữ những thảm hoa, góp phần tạo nên sức hút cho mùa du lịch vùng cao, đồng thời chính thức tuyên bố khai mạc lễ hội.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch kéo dài đến hết năm

Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá” gồm các nội dung chính như: Sức sống trên đá, khắc họa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và hành trình vươn lên sống động của hoa tam giác mạch giữa ngút ngàn đá xám; sắc màu văn hóa miền cao, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa, các điệu múa, tiếng khèn, bài ca truyền thống của đồng bào các dân tộc; Tuyên Quang vẫy gọi và hội nhập, thể hiện tinh thần hiếu khách, sự đổi mới và khát vọng vươn xa của du lịch địa phương.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII đã chính thức khai mạc trong không gian nghệ thuật đong đầy cảm xúc mang tên "Âm vang miền đá". Ảnh: Báo Chính phủ

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc dân gian truyền thống và công nghệ ánh sáng, âm thanh hiện đại, mang đến cho người xem những cảm xúc thăng hoa và ấn tượng khó quên.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức, nổi bật là Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô, Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản và hàng hóa đặc trưng địa phương.

Du khách còn có cơ hội tham quan các thảm hoa tam giác mạch, thưởng thức ẩm thực vùng cao, trải nghiệm trò chơi dân gian, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống và khám phá đời sống cộng đồng.

Đông đảo Nhân dân và du khách tham dự khai mạc Lễ hội. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Đáng chú ý, ngày 31/10, chương trình biểu diễn nhạc rock “Tinh thần đá” lần thứ II sẽ diễn ra tại khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thu hút du khách.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được tổ chức tại các xã trong vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Các trải nghiệm gồm giao lưu văn nghệ, trình diễn nghề dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát; chế biến bánh tam giác mạch và tìm hiểu tập quán canh tác trên nương đá.

Sức sống kỳ diệu của hoa tam giác mạch chính là hiện thân cho khí chất con người nơi đây. Ảnh: Báo Chính phủ.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII không chỉ tạo điểm nhấn cho mùa du lịch cuối năm mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá hình ảnh vùng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.