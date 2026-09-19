Tuyên Quang khai hội Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch

Các đại biểu bấm nút khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức Festival; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và đông đảo người dân.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Đây là lần đầu tiên Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch được tổ chức tại Tuyên Quang. Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 24/9 tại khu vực đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Minh Xuân, quy tụ 120 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 17 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Festival bố trí 6 gian hàng trong không gian chung để giới thiệu, trình diễn các làng nghề của tỉnh Tuyên Quang và 30 gian hàng ẩm thực gắn với Lễ hội bia.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là hoạt động trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia cho Trà Shan tuyết Hồng Thái “1 tôm 1 lá” của Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn trao chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp Quốc gia cho Hợp tác xã Sơn Trà.

Việc được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia không chỉ khẳng định chất lượng, giá trị của sản phẩm chè đặc trưng Tuyên Quang mà còn mở thêm cơ hội quảng bá thương hiệu Shan tuyết Hồng Thái, mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng trong nước, quốc tế.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang thăm các gian hàng nông sản tại lễ khai mạc.

Tại Festival, các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, OCOP và sản phẩm làng nghề tiêu biểu của các địa phương. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, văn hóa và con người nơi sản phẩm được tạo ra.

Khi được đặt trong không gian kết nối giữa văn hóa, làng nghề và du lịch, giá trị của sản phẩm được mở rộng, từ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến tạo ra trải nghiệm và góp phần quảng bá điểm đến.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu tại buổi lễ.

Việc tổ chức Festival là dịp để Tuyên Quang đẩy mạnh quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề; tăng cường kết nối giữa sản xuất, thương mại với du lịch; mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Diễn ra trong không khí sôi động của Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, Festival không chỉ là nơi trưng bày, mua bán và giao thương mà còn là không gian để sản vật địa phương đến gần hơn với thị trường, giá trị làng nghề gặp gỡ du khách và những câu chuyện văn hóa được lan tỏa.

Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, OCOP và sản phẩm làng nghề tiêu biểu của các địa phương.

Từ 120 gian hàng của 17 tỉnh, thành phố, Tuyên Quang đang mở thêm một không gian kết nối để nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề vươn xa bằng chất lượng, câu chuyện văn hóa và sức hút của du lịch.