Mở rộng kết nối, đưa sản phẩm địa phương đến gần thị trường

Tuyên Quang có nhiều sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) và hàng hóa đặc trưng gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa của từng địa phương. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất khu vực miền núi, việc tìm kiếm đối tác, tiếp cận hệ thống phân phối lớn và duy trì đầu ra ổn định vẫn là thách thức. Vì vậy, bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với doanh nghiệp thu mua và nhà phân phối có ý nghĩa quan trọng.

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 26/3/2026 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2026, Sở Công Thương Tuyên Quang đã triển khai nhiều chương trình với hình thức đa dạng, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tập đoàn Central Retail tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Tuyên Quang với hệ thống Siêu thị GO! toàn quốc năm 2026.

Một trong những kết quả đáng chú ý là Hội nghị kết nối cung - cầu và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Tuyên Quang với hệ thống siêu thị GO! toàn quốc. Tại hội nghị, đại diện Ban Thu mua hệ thống siêu thị GO! đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) tiêu thụ sản phẩm trực tiếp với đại diện 5 HTX tiêu biểu của tỉnh. Đây là cơ hội để các chủ thể sản xuất tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, tìm kiếm đầu ra và từng bước mở rộng thị trường ngoài địa phương.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh phía Nam, trong đó có An Giang và Vĩnh Long; tổ chức đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước và kết nối giao thương hàng hóa hai chiều tại Hưng Yên, thành phố Hải Phòng; đồng thời kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sở Công Thưởng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Long

Đánh giá về kết quả triển khai, ông Hoàng Anh Cương - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Công tác xúc tiến thương mại năm 2026 được ngành Công Thương tập trung triển khai với nhiều hình thức, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua việc tăng cường kết nối với hệ thống phân phối, nhà thu mua và đối tác trong, ngoài nước, các chủ thể sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu hàng hóa, tìm kiếm đối tác và phát triển hoạt động kinh doanh. Thời gian tới, Sở tiếp tục chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại thiết thực, ưu tiên hỗ trợ sản phẩm OCOP, sản phẩm RISEP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số mở rộng thị trường".

Tăng cường giao thương, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế

Không chỉ chú trọng thị trường trong nước, Tuyên Quang còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với giao thương quốc tế. Nổi bật là Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026, được phối hợp tổ chức với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc năm 2026

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hội chợ, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc. Kết quả, các bên đã ký kết thành công 8 biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại (MOU) và các hợp đồng nguyên tắc giữa các cặp doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, hai cuộc hội đàm song phương được tổ chức với Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhằm tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác thương mại.

Đáng chú ý, hiệu quả kết nối giao thương đã sớm được hiện thực hóa bằng hoạt động xuất khẩu chính ngạch cụ thể. Chỉ sau một tháng kể từ hội nghị (ngày 24/10/2026), sáng 24/11/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Công ty TNHH Thảo Nguyên Hà Giang đã xuất khẩu thành công lô hàng thủy sản đầu tiên với quy mô hơn 2 tấn tôm hùm tươi sống, có nguồn gốc từ tỉnh Khánh Hòa, sang thị trường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Kết quả này cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ dừng lại ở việc kết nối, ký kết thỏa thuận mà từng bước tạo ra cơ hội giao dịch và mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch cho doanh nghiệp. Qua đó, khẳng định vai trò cầu nối của Tuyên Quang trong thúc đẩy giao thương Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời mở ra triển vọng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Công ty TNHH Thảo Nguyên Hà Giang đã xuất khẩu thành công lô hàng thủy sản đầu tiên với quy mô hơn 2 tấn tôm hùm tươi sống, có nguồn gốc từ tỉnh Khánh Hòa, sang thị trường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bên cạnh hoạt động kết nối giao thương, tỉnh còn hỗ trợ doanh nghiệp, HTX tham gia nhiều hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước như Hội chợ Quốc gia mùa Xuân năm 2026, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 35 (VIETNAM EXPO 2026), Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh năm 2026.

Tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm RISEP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh được tổ chức cùng không gian thưởng trà và gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tuyến. Qua đó, tạo điều kiện để hàng hóa địa phương tiếp cận đối tác, doanh nghiệp và khách hàng quốc tế.

Những hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội quảng bá, tìm kiếm đối tác và tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, HTX. Tuy nhiên, để các thỏa thuận hợp tác trở thành kết quả tiêu thụ thực tế, các chủ thể sản xuất cần tiếp tục nâng cao năng lực cung ứng, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu của đối tác. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác xúc tiến thương mại trong thời gian tới: không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ mà còn phải hỗ trợ duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Gắn xúc tiến thương mại với phát triển kinh tế vùng cao

Cùng với mở rộng kết nối thị trường, Tuyên Quang chú trọng phát triển hệ thống phân phối và các điểm giới thiệu sản phẩm. Năm 2026, Sở Công Thương triển khai hỗ trợ xây dựng Điểm bán hàng Việt tại các xã Sà Phìn, Đồng Văn, Mèo Vạc; hỗ trợ xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm RISEP và sản phẩm đặc trưng tại phường Minh Xuân, xã Tân Trào, xã Đồng Văn; đồng thời duy trì điểm trưng bày tại phường Hà Giang 1. Các điểm bán hàng và trưng bày góp phần quảng bá sản phẩm thường xuyên, kết hợp giới thiệu hàng hóa với hoạt động văn hóa, du lịch tại địa phương.

Sở Công Thương Tuyên Quang tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp, HTX với hệ thống phân phối hiện đại, nhà thu mua, nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số, tỉnh đã tích hợp, nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước đây thành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang; phối hợp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm OCOP uy tín, chất lượng trên các trang thông tin điện tử sanphamvungmien.vn và thongtincongthuong.vn. Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử và hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp, HTX.

Đáng chú ý, ngày 28/9/2026, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 3880/KH-SCT thực hiện các nội dung thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Trong đó, tập trung kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương; đa dạng hóa kênh phân phối, phát triển thương mại điện tử và ứng dụng chuyển đổi số, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên Quang tăng cường kết nối, hợp tác xuyên biên giới các sản phẩm OCOP, sản phẩm RISEP

Thời gian tới, Sở Công Thương Tuyên Quang tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp, HTX với hệ thống phân phối hiện đại, nhà thu mua, nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường; phát triển điểm bán hàng Việt, điểm trưng bày sản phẩm và quảng bá thương hiệu.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mở rộng thị trường không chỉ là yêu cầu phát triển thương mại mà còn là giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy sinh kế bền vững. Khi hoạt động xúc tiến thương mại gắn với nhu cầu thực tế của thị trường và năng lực cung ứng của các chủ thể sản xuất, sản phẩm đặc trưng vùng cao sẽ có thêm cơ hội vươn xa, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2026-2030.