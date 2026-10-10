Tuyên Quang hưởng ứng Phong trào toàn dân luyện tập thể thao

Quang cảnh buổi hưởng ứng tại đầu cầu Tuyên Quang.

Dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 3.500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người cao tuổi và nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình hưởng ứng.

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống. Qua đó, khuyến khích mỗi người dân chủ động chọn lựa ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng và điều kiện sinh hoạt để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động hằng ngày.

Các đại biểu xuất phát, hưởng ứng chương trình.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã hào hứng tham gia chạy bộ, đi bộ đồng hành theo lộ trình từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, qua đường Chiến Thắng Sông Lô, đường 17-8 và trở về điểm xuất phát. Không khí ngày hội thêm phần sôi động với các hoạt động giao lưu võ thuật, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, nhảy dân vũ và trải nghiệm nhiều môn thể thao phong phú. Các hoạt động không chỉ mang lại không khí vui tươi, phấn khởi mà còn giới thiệu những hình thức rèn luyện gần gũi, thiết thực, dễ áp dụng trong đời sống.

Chạy, đi bộ là môn thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe tốt, dễ thực hiện nhất.

Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: "Sức khỏe của nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia". Việc duy trì tập luyện thể thao không chỉ giúp nâng cao thể lực, phòng chống bệnh tật mà còn cải thiện đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Để phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, bền vững, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình rèn luyện thể chất; phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, hội, nhóm thể thao; đồng thời quan tâm đầu tư, khai thác tốt hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất thể thao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tham gia tập luyện.

Hoạt động biểu diễn võ thuật.

Sự kiện là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đưa việc tập luyện thể thao trở thành nhu cầu tự giác, thường xuyên trong mỗi gia đình, cơ quan, cộng đồng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.

Đông đảo cán bộ, nhân dân phường Hà Giang 1 đi bộ hưởng ứng.

Cán bộ nhân dân xã Lao Chải tham gia đi bộ hưởng ứng.