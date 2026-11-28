Học sinh Trường Tiểu học Yên Phú sử dụng nước tại khu vực rửa tay của nhà trường. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, được số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân; đồng thời hướng tới các chuẩn mực của nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Trọng tâm là chuyển từ hỗ trợ bình quân, bao cấp sang chính sách lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mục tiêu này được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 20/11/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 09/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó xác định an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, là khoản đầu tư cho con người, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hồ sơ an sinh xã hội gắn với kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu chuyên ngành như người có công, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai. Mỗi người dân sẽ có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ nhu cầu hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phân công cán bộ đầu mối theo dõi, thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, kịp thời phát hiện những trường hợp khó khăn có nguy cơ bị bỏ sót. Việc triển khai không làm phát sinh tổ chức, biên chế mới, đồng thời hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu được phép khai thác.

Các học viên chăm chú nghe giảng, miệt mài tập đọc, tập viết trong lớp học xóa mù chữ tại thôn Thào Chư Phìn, xã Cán Tỷ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh rà soát các chính sách trợ giúp xã hội hiện hành, nghiên cứu điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp và trợ cấp phù hợp với mức sống tối thiểu, biến động giá cả và khả năng ngân sách. Các chính sách đặc thù tiếp tục được xem xét duy trì, bổ sung và mở rộng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các nhóm yếu thế khi gặp rủi ro trong cuộc sống.

Trong lĩnh vực việc làm, bảo hiểm xã hội, tỉnh định hướng phát triển các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có chính sách hỗ trợ phù hợp với người thu nhập thấp. Công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ tín dụng chính sách được đẩy mạnh. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi; phát triển các mô hình sinh kế giúp người dân có việc làm, thu nhập ổn định.

An sinh gia đình và liên thế hệ cũng được chú trọng thông qua việc gắn quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị với phát triển nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế, nhà trẻ và các dịch vụ thiết yếu. Tỉnh ưu tiên bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, sống xa cha mẹ hoặc thuộc gia đình có nhiều người phụ thuộc.

Trước xu hướng già hóa dân số, mạng lưới chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng sẽ từng bước được mở rộng, kết hợp dịch vụ y tế, phục hồi chức năng và công tác xã hội. Tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe người cao tuổi tại tuyến xã, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên, từng bước mở rộng đến người từ 65 tuổi. Đồng thời, phát triển chuyên khoa lão khoa và tổ chức khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế theo quy định.

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên đầu tư chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời, tập trung vào dinh dưỡng, tiêm chủng, giáo dục mầm non, sàng lọc khuyết tật và can thiệp sớm. Người khuyết tật được quan tâm bảo đảm cơ hội tiếp cận công trình công cộng, giao thông, giáo dục, y tế và dịch vụ số thông qua đầu tư trang thiết bị, học liệu chuyên dụng và đội ngũ giáo viên phù hợp.

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ tại điểm tiêm chủng xã Nghĩa Thuận (Tuyên Quang). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Để chủ động trước các rủi ro, tỉnh rà soát bản đồ thiên tai, dịch bệnh, lập danh sách hộ gia đình dễ bị tổn thương và xây dựng phương án ứng phó tại từng địa phương. Khi xảy ra thiên tai, việc chia sẻ dữ liệu, huy động nguồn lực sẽ được đẩy nhanh, phấn đấu rút ngắn thời gian hỗ trợ từ nhiều tuần xuống còn vài ngày đối với những trường hợp đủ căn cứ. Các chương trình phát triển kinh tế, thu hồi đất, sắp xếp sản xuất cũng phải gắn với phương án bảo đảm việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, Tuyên Quang chú trọng đổi mới quản trị, tài chính và giám sát xã hội; xây dựng kế hoạch tài chính an sinh trung hạn, công khai nguồn lực và kết quả thực hiện, cắt giảm chính sách trùng lặp, kém hiệu quả, xử lý nghiêm hành vi trục lợi. Việc huy động nguồn lực xã hội phải gắn với trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm sàn an sinh tối thiểu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí theo quy định và khả năng cân đối ngân sách. Các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, định kỳ báo cáo trước ngày 5/12 hằng năm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, giám sát, phản biện và kết nối nguồn lực, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến đúng người, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả thiết thực./.