Tuyên Quang hướng tới 100% cơ sở giáo dục có năng lực quản trị tài chính

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Chương trình có trên 120 cán bộ quản lý, kế toán trường học của 43 đơn vị giáo dục trực thuộc tham gia. Nội dung tập huấn tập trung cập nhật, phổ biến các quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; nghiệp vụ đấu thầu, đấu giá và xử lý các tình huống phát sinh trong mua sắm, quản lý tài sản công.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công; mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học. Đặc biệt, chương trình chú trọng nội dung quản lý các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và phòng, chống tình trạng lạm thu trong nhà trường.

Theo kế hoạch, trong tháng 11, Sở GD&ĐT Tuyên Quang tiếp tục tổ chức một đợt tập huấn tại phường Nông Tiến, hướng tới mục tiêu bảo đảm 100% cơ sở giáo dục trực thuộc sở được bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính.

Thông qua hoạt động này, ngành Giáo dục Tuyên Quang kỳ vọng nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán trường học; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục.