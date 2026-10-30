Tuyên Quang: Hơn 11.400 người tham gia cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang trao giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo video tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Công đoàn được triển khai từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10/2026 trên website và Fanpage Công đoàn Tuyên Quang, với sự phối hợp kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ MyAloha.

Bộ câu hỏi gồm 68 câu, tập trung vào những nội dung trọng tâm của các nghị quyết, giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức Công đoàn; vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời nâng cao nhận thức về đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Có 234/328 công đoàn cơ sở triển khai cuộc thi và có đoàn viên tham gia, đạt tỷ lệ 71,3%. Tổng số người dự thi là 11.451, với 16.800 bài thi được gửi về hệ thống. Đáng chú ý, có 1.764 bài thi trả lời đúng toàn bộ 30/30 câu hỏi.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang trao giải cho các tập thể đạt giải.

Đối với cuộc thi “Sáng tạo video, clip tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2026, Ban Tổ chức nhận được 25 tác phẩm của các cá nhân, nhóm tác giả thuộc các công đoàn cơ sở.

Các tác phẩm được đầu tư về kịch bản, hình ảnh, âm thanh và kỹ thuật dựng, tập trung phản ánh tác hại của thuốc lá truyền thống và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đối với sức khỏe con người. Nhiều video, clip truyền tải thông điệp trực quan, nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người lao động, nhất là lao động nữ và lao động trẻ.

Trên cơ sở chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 5 tác phẩm gửi tham gia cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tổng kết, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các công đoàn cơ sở; đặc biệt là những đơn vị có đông đoàn viên tham gia và đạt kết quả cao tại hai cuộc thi.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, việc học tập, tìm hiểu nghị quyết cần gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa các mục tiêu, nhiệm vụ vào thực tiễn; chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Qua đó, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động ngày càng phát triển, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Tuyên Quang ngày càng vững mạnh.