Tuyên Quang: Hơn 1.000 học sinh vùng biên xã Sơn Vĩ được khám sức khỏe

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ tiến hành kiểm tra chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp và các chỉ số thể lực; khám nội khoa, ngoại khoa, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da liễu cho học sinh.

Cùng với thăm khám, cán bộ y tế tư vấn cho các em về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, chăm sóc răng miệng và phòng, chống các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được tư vấn theo dõi, kiểm tra chuyên sâu hoặc chuyển tuyến để điều trị kịp thời.

Hơn 1.000 học sinh vùng cao, biên giới xã Sơn Vĩ được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí.

Bác sĩ khám tai cho học sinh trong chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí tại xã Sơn Vĩ.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ cho biết: “Là xã vùng cao, biên giới, địa phương luôn quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trẻ em và học sinh. Việc khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí giúp phát hiện sớm bệnh lý, dị tật và các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tinh thần của các em, từ đó có biện pháp tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời”.

Cán bộ y tế tiếp nhận, kiểm tra thông tin khi khám sức khỏe cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Sơn Vĩ sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí. Bên cạnh nhóm học đường, địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, lao động tự do, người không có việc làm ổn định và trẻ em dưới 18 tuổi không đi học.

Chương trình ưu tiên những người chưa được khám trong năm 2026, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe và giúp người dân vùng cao, biên giới được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.