Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngàn hoa chung sắc thắm” tái hiện sinh động những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tuyên Quang.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang hội tụ - đoàn kết - lan tỏa”, Ngày hội mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, là dịp để các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp truyền thống, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất hội tụ nhiều sắc màu văn hóa được trao truyền qua các thế hệ, với nguồn tài nguyên di sản phong phú, độc đáo.

Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Nổi bật là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái”; cùng 794 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt và 633 di sản văn hóa phi vật thể, với 53 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội.

Theo ông Đỗ Hùng Đức, những giá trị văn hóa, di sản không chỉ làm nên bản sắc riêng của vùng đất và con người Tuyên Quang mà còn trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.

Minh chứng cho sức hút đó, trong 11 tháng năm 2026, Tuyên Quang đón trên 4,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 730.000 lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 102,9% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 12.300 tỷ đồng.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức cho biết, Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, tạo động lực để mỗi người dân trở thành chủ thể trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của chính cộng đồng mình.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, đưa bản sắc truyền thống trở thành động lực phát triển, góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21/11, với chuỗi hoạt động phong phú như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; trưng bày không gian văn hóa truyền thống các dân tộc; trình diễn nghề thủ công truyền thống; giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đến không gian văn hóa đa sắc màu trong đêm khai mạc Ngày hội.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Ngàn hoa chung sắc thắm”, được dàn dựng công phu với 3 chương: “Thanh âm di sản”; “Miền non cao - nhịp sống ngàn hoa”; “Chung một mái nhà - trọn một niềm tin”.

Chương trình đưa khán giả đến với những thanh âm di sản, vẻ đẹp văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và nhịp sống bình dị, giàu bản sắc trên miền non cao Tuyên Quang.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tặng cờ lưu niệm cho 18 đoàn tham gia Ngày hội; trao quà tri ân 24 nghệ nhân có nhiều đóng góp trong bảo tồn tiếng nói, làn điệu dân ca, nghề thủ công truyền thống, phong tục, tập quán và các di sản văn hóa quý báu của cộng đồng.