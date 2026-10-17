Tuyên Quang: Hội Nông dân đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Mô hình trồng rau màu trong nhà màng của gia đình bà Chu Thị Bình.

Mạnh dạn đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất

Tại thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình, bà Chu Thị Bình là một trong những hội viên nông dân mạnh dạn chuyển từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với mô hình trồng dưa trong nhà màng.

Với số vốn đầu tư 340 triệu đồng xây dựng nhà màng rộng 1.000 m², bà Bình phát triển các loại dưa lưới, dưa chuột bao tử. Sau khi tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế, bà đầu tư hệ thống tưới tự động nhằm tiết kiệm nước, giảm công lao động và hạn chế tác động bất lợi của thời tiết đến cây trồng.

Sau chu kỳ sản xuất khoảng bốn tháng, dưa cho thu hoạch. Được Hội Nông dân hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, gia đình bà từng bước mở rộng diện tích lên 2.000 m², đồng thời vận động hai hộ lân cận tham gia, góp phần nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, xã Thái Bình cùng đại biểu tham quan mô hình trồng rau màu trong nhà màng của gia đình bà Chu Thị Bình.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Bình, địa phương xác định đổi mới tư duy sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ mô hình của gia đình bà Bình, xã đã hình thành tổ hợp tác gồm ba hộ, đồng thời triển khai thí điểm 11 ha trồng cây với mật độ cao, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Những mô hình này góp phần khuyến khích người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phương thức canh tác có định hướng thị trường, tăng cường liên kết và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Không chỉ trong trồng trọt, liên kết sản xuất và chế biến nông sản cũng đang mở ra hướng phát triển kinh tế cho hội viên nông dân. Tại xã Kim Bình, HTX Nông nghiệp Dịch vụ và Thương mại Chung Tín do ông Đoàn Văn Chung làm Giám đốc đã lựa chọn cây gấc làm sản phẩm chủ lực.

Mỗi năm, HTX thu mua khoảng 300–400 tấn quả gấc tươi, tạo việc làm thời vụ cho 30–40 lao động địa phương. Đơn vị đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, hệ thống sấy điện và kho đông lạnh, từng bước phát triển các sản phẩm chế biến sâu như tinh dầu gấc, màng gấc khô, lõi gấc đông lạnh. Bên cạnh đó, HTX mở rộng kinh doanh các mặt hàng đặc sản như măng, thịt trâu, thịt lợn, đưa doanh thu đạt gần 10 tỷ đồng mỗi năm.

Thông qua tổ chức thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, HTX góp phần tạo đầu ra ổn định hơn cho nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân.

Hội Nông dân xã Vị Xuyên ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi gà thương phẩm” với 12 thành viên. Tổ hiện duy trì đàn hơn 4.500 con gà, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và tăng thu nhập cho hội viên.

Thúc đẩy liên kết, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Với trên 85% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, Hội Nông dân các cấp tỉnh Tuyên Quang xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân phát triển sản xuất hàng hóa, tập trung vào chủ trương phát triển “3 cây, 3 con” có giá trị kinh tế cao; hướng dẫn lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, nhân rộng mô hình hiệu quả và tăng cường liên kết sản xuất.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” tiếp tục được triển khai, tạo động lực để hội viên phát huy tinh thần tự lực, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh chuyển đổi 15.830 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; xây dựng 502 mô hình trồng trọt, 393 mô hình chăn nuôi, thủy sản; thành lập mới bảy HTX và 15 tổ hợp tác nông nghiệp. Đáng chú ý, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm cho hơn 3.200 hộ hội viên nghèo, góp phần tạo điều kiện để các hộ khó khăn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Cùng với đổi mới phương thức canh tác và phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số đang mở thêm cơ hội để nông dân tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường. Thông qua ứng dụng “Nông dân Việt Nam”, hội viên có thể cập nhật chính sách hỗ trợ, thông tin sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của tổ chức Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 59.366 hội viên duy trì hoạt động thường xuyên trên nền tảng.

Bên cạnh đó, hơn 3.000 lượt hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được tập huấn kỹ năng số, thương mại điện tử và quản trị kinh doanh. Thông qua các lớp tập huấn, hoạt động xúc tiến thương mại, các HTX và chủ thể OCOP từng bước đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Hội Nông dân xã Vị Xuyên ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi trâu sinh sản” tại thôn 6, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất của hội viên.

Hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững

Theo bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng chưa đáp ứng kỳ vọng; một số mô hình kinh tế tập thể có quy mô nhỏ, liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, chi phí vật tư đầu vào tăng cao và thị trường tiêu thụ thiếu ổn định tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất, thu nhập và đời sống của nông dân.

Trước thực tế đó, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức Hội, phát triển chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp; thúc đẩy các mô hình kinh tế tập thể gắn với liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản, kết nối thị trường, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho hội viên.

Đặc biệt, việc phát triển các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng nông sản, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường liên kết giữa nông dân, HTX với doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo của nông dân; từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị gia tăng.

Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống hội viên mà còn thúc đẩy giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.