Tuyên Quang hoàn thành sớm nhiều nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 2/11, Quân khu 2 tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang chủ trì. Tham dự có thủ trưởng cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”. Các cấp đã tiếp nhận 1.923 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trên cơ sở kết luận địa bàn, Ban Chỉ đạo Quân khu tham mưu đề nghị Bộ Quốc phòng thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời với quân số 38 đồng chí; đồng thời bổ sung lực lượng cho Đội tìm kiếm, quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, nâng quân số từ 18 lên 67 đồng chí.

Đến hết tháng 10/2026, toàn Quân khu đã huy động 43.618 ngày công tham gia tìm kiếm, quy tập; tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng 345 hài cốt liệt sĩ.

Tại Tuyên Quang, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch đã đạt kết quả tích cực. Đến ngày 15/10, tỉnh hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ và khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại 12 xã biên giới, với tổng diện tích 4.460 ha, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đã hoàn thành tại 10/10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đối với việc thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.245 mẫu, đạt 99,74% kế hoạch. Từ đầu chiến dịch đến nay, Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 201 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 74 mộ đơn và 14 mộ tập thể; tổ chức lễ truy điệu, an táng 144 hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Quân khu tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu và ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm; củng cố lực lượng chuyên trách, tăng cường khảo sát, xác minh, ưu tiên các khu vực trọng điểm tại Tuyên Quang và Lào Cai. Đồng thời, cần nghiên cứu những giải pháp phù hợp, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chặt chẽ từng khâu, xác minh kỹ thông tin, kiên trì tìm kiếm các nguồn tin có cơ sở, không để xảy ra sai sót về thông tin, hồ sơ và phần mộ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh rà phá bom mìn, vật nổ; phối hợp tổ chức tiếp nhận, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, phấn đấu hoàn thành chiến dịch với kết quả cao nhất.

Dịp này, Quân khu 2 khen thưởng 18 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong đó, Tuyên Quang có 1 tập thể và 6 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.