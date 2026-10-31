Tuyên Quang: Hỗ trợ thiết bị vui chơi, học tập cho trẻ em vùng khó khăn

Cụ thể, ngày 19/10, Trung tâm phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương trao tặng thiết bị vui chơi ngoài trời cho Trường Mầm non Minh Quang - Phân hiệu Hồng Quang (xã Minh Quang) và Trường Mầm non Bình Xa - Phân hiệu Minh Hương (xã Bình Xa). Các thiết bị như: cầu trượt, xích đu và đồ chơi vận động được bàn giao nhằm tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp trẻ phát triển thể chất và kỹ năng.

Trao tặng thiết bị vui chơi ngoài trời cho Trường Mầm non Minh Quang. Ảnh: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang

Tiếp đó, ngày 22/10, đoàn công tác do đại diện Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang và Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện trao tặng các cụm thiết bị vui chơi cho Trường Mầm non Sao Mai (xã Quang Bình), Trường Mầm non Nấm Dẩn - Phân hiệu Chế Là (xã Nấm Dẩn). Tại xã Hồ Thầu, đoàn trao tặng máy tính và thiết bị hỗ trợ giáo dục cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Khoà.

Trao tặng máy tính và thiết bị hỗ trợ giáo dục cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Khoà. Ảnh: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang

Thông qua các hoạt động, Trung tâm góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường học, tạo điều kiện để trẻ em vùng khó khăn được học tập, vui chơi trong môi trường tốt hơn; đồng thời hỗ trợ giáo viên nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh.

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang

Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của ngành y tế, các cấp chính quyền và đơn vị bảo trợ xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện cho trẻ em, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.