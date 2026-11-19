Thiếu thông tin và hạn chế kỹ năng công nghệ là những rào cản khiến người dân miền núi gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách hỗ trợ, tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ hội phát triển kinh tế. Vì vậy, cùng với hỗ trợ vốn và sinh kế, Tuyên Quang đang đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo về thông tin, giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ và chủ động tìm kiếm cơ hội thoát nghèo.

Cán bộ, công chức xã Yên Sơn (Tuyên Quang) giúp người dân tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Tại xã Yên Sơn, Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm địa bàn miền núi. Xã có diện tích 117,92 km², dân số trên 31.000 người, gồm 17 dân tộc cùng sinh sống tại 29 thôn. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, trong khi kỹ năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế, đòi hỏi phương thức truyền thông phải đa dạng, dễ hiểu và dễ áp dụng.

Xã đã thành lập 29 tổ công nghệ số cộng đồng tại 29 thôn, với 166 thành viên. Các tổ có nhiệm vụ hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và từng bước hình thành thói quen khai thác các nền tảng số trong đời sống.

Anh Hà Tất Chiến, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Đồng Bài, cho biết thôn có 190 hộ, trong đó gần 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, nhiều người còn lúng túng khi đăng nhập tài khoản, tạo mật khẩu hoặc xác thực thông tin trên các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, các thành viên trong tổ phải kiên trì hướng dẫn từng bước, giải thích cụ thể để người dân có thể tự thực hiện những thao tác cần thiết.

Cùng với hoạt động tại thôn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tổ chức 2 buổi hướng dẫn lưu động tại nhà văn hóa thôn, thu hút trên 300 lượt người tham gia. Người dân được hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và gửi phản ánh, kiến nghị.

Không chỉ hỗ trợ tiếp cận dịch vụ hành chính, các kênh truyền thông của xã và hoạt động của tổ chức hội, đoàn thể còn cung cấp thông tin về mô hình sản xuất hiệu quả, tiến bộ khoa học kỹ thuật và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế. Qua đó, người dân có thêm cơ sở tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và lựa chọn phương thức tổ chức sản xuất phù hợp.

Từ đầu năm 2026, xã đã đăng tải hơn 1.200 tin, bài trên Trang thông tin điện tử và Facebook; thực hiện 120 chương trình phát thanh, duy trì các chuyên mục “Văn bản mới, Chính sách mới”, “Yên Sơn đưa Nghị quyết vào cuộc sống”. Hệ thống 51 cụm loa tại 29 thôn cùng 165 lượt tuyên truyền lưu động góp phần đưa thông tin chính sách đến người dân ở những khu vực khó tiếp cận.

Nội dung truyền thông tập trung vào chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất và chuyển đổi số. Bên cạnh phát thanh và tuyên truyền trực tiếp, xã còn ứng dụng infographic, video có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp người dân tiếp nhận thông tin trực quan, dễ hiểu hơn.

Theo rà soát đầu năm 2026, xã Yên Sơn có 505 hộ nghèo và cận nghèo. Đến ngày 25/10/2026, con số này giảm còn 128 hộ, gồm 106 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 5,05 điểm phần trăm so với năm 2025.

Những kết quả trên cho thấy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ trực tiếp, việc cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và kỹ năng số có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực tự chủ của người dân. Khi biết cách tìm kiếm thông tin, tiếp cận chính sách, học hỏi kỹ thuật và khai thác dịch vụ số, người dân có thêm điều kiện lựa chọn sinh kế, tìm kiếm việc làm và chủ động tổ chức sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức cho biết, các địa phương cần chuyển mạnh từ tuyên truyền chung sang hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, tập trung vào những kỹ năng thiết yếu như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin, phòng tránh lừa đảo trên mạng và khai thác nền tảng số phục vụ học tập, sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, cần rà soát những nhóm còn hạn chế về kỹ năng số, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có hình thức hỗ trợ phù hợp theo phương châm “đúng người, đúng nhu cầu”.