Tuyên Quang - Hải Phòng trao đổi, phối hợp tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp năm 2027

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Gia Long thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh; nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác, kết nối giữa các địa phương trong nước và quốc tế. Đồng chí cho biết, cơ chế hợp tác giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thông qua Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy và thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Việc Hải Phòng tham gia cơ chế từ năm 2026 góp phần mở rộng quy mô, tăng cường kết nối và làm phong phú nội dung hợp tác giữa các địa phương hai bên. Tuyên Quang có trên 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, đã tham gia cơ chế Ủy ban công tác liên hợp từ năm 2009 và Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân từ năm 2016; từng hai lần đăng cai tổ chức các hoạt động vào năm 2015 và 2023. Qua đó đã tích lũy được những kinh nghiệm trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức các sự kiện đối ngoại.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao việc Hải Phòng đăng cai tổ chức các hoạt động năm 2027, đồng chí Hoàng Gia Long lưu ý thành phố cần chú trọng các nội dung như: Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất; chủ động phối hợp xây dựng nội dung, văn kiện; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận sau hội nghị. Đồng thời khẳng định, Tuyên Quang sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp, hỗ trợ Hải Phòng tổ chức thành công các sự kiện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Cường thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua; đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh trong phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại và du lịch. Đồng chí nhấn mạnh định hướng mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết, phát huy lợi thế của mỗi địa phương nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh Tuyên Quang trong tham gia và đăng cai tổ chức các hoạt động đối ngoại với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Tuyên Quang, nhất là trong công tác tham mưu, xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, văn kiện, điều phối và tổ chức các hoạt động đối ngoại, qua đó giúp thành phố Hải Phòng chủ động, chu đáo trong công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp năm 2027.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đối ngoại.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành hai địa phương đã trao đổi, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến công tác phối hợp, xây dựng chương trình, kịch bản, nội dung biên bản hội đàm; chuẩn bị cơ sở vật chất, đón tiếp đại biểu; công tác lễ tân, phiên dịch; phương án bố trí chỗ ngồi, đảm bảo an ninh và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi địa phương, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tổ chức thành công Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp năm 2027.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc