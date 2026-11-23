Các học viên chăm chú nghe giảng, miệt mài tập đọc, tập viết trong lớp học xóa mù chữ tại thôn Thào Chư Phìn, xã Cán Tỷ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Tại những thôn vùng biên giới tỉnh Tuyên Quang, công tác xóa mù chữ bắt đầu từ những hoạt động thiết thực như đến từng nhà, kiên trì vận động người dân giúp họ vượt qua tâm lý mặc cảm, tự ti để tìm đến con chữ.

Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, sự phối hợp của các lực lượng liên ngành đang góp phần đưa việc học đến gần hơn với đồng bào, từng bước nâng cao dân trí nơi biên cương.

Bám bản, vượt khó đưa con chữ đến từng nhà

Theo con đường mòn, đoàn công tác liên ngành xã biên giới Cán Tỷ vượt đường xa đến từng hộ dân thôn Thào Chư Phìn vận động bà con tham gia lớp học xóa mù chữ. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa núi rừng đang mở ra cơ hội học tập cho những người từng bỏ lỡ hành trình đến trường.

Thào Chư Phìn cách trung tâm xã Cán Tỷ khoảng 20km, địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn. 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy.

Thôn chưa có điện lưới, sóng điện thoại còn hạn chế khiến việc tiếp cận thông tin và vận động người dân tham gia học tập gặp nhiều trở ngại. Trước thực tế đó, công tác vận động được triển khai linh hoạt, chủ yếu thông qua gặp gỡ trực tiếp tại gia đình, nắm bắt tâm tư và giải thích lợi ích của việc biết chữ. Cán bộ giúp người dân hiểu đọc, viết không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn thuận lợi trong tiếp cận thông tin, chính sách và thực hiện các thủ tục hành chính.

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng tích cực bám địa bàn, phối hợp đến từng gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên người dân vượt qua tâm lý e ngại, tự ti để tham gia lớp học.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng liên ngành đến từng hộ gia đình tại thôn Thào Chư Phìn, xã Cán Tỷ, tuyên truyền, vận động người dân tham gia lớp học xóa mù chữ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Thiếu tá Ly Mí Nô, cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, cho biết việc vận động đòi hỏi sự kiên trì bởi nhiều người bận lao động sản xuất, chăm sóc gia đình nên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc học. Do đó, cán bộ thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, giúp người dân hiểu lợi ích thiết thực của việc biết chữ; từ đó tự giác tham gia lớp học.

Để tập hợp học viên và duy trì sĩ số, xã Cán Tỷ phân công cán bộ, lãnh đạo xuống tận thôn, bản, trực tiếp gặp những người chưa biết chữ. Nhiều lần đến nhà khi bà con đang làm nương, cán bộ phải chờ hoặc tranh thủ gặp vào lúc người dân trở về, có khi tiếp tục vận động vào buổi tối.

Ông Lê Minh Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cán Tỷ, cho biết địa phương xác định công tác vận động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, phát huy trách nhiệm của các lực lượng tại cơ sở, nhất là cán bộ thôn, bản. Trong quá trình học, học viên tiếp tục được động viên, khuyến khích để nhận thức rõ lợi ích của việc biết chữ đối với đời sống, sản xuất và tiếp cận thông tin, chính sách.

Từ mặc cảm, e ngại đến quyết tâm học chữ

Để bà con dễ tiếp cận, cán bộ còn trực tiếp giải thích bằng tiếng Mông, giúp người dân hiểu lợi ích của việc biết chữ, từng bước tháo gỡ tâm lý e dè, tạo sự đồng thuận tham gia lớp học.

Lần thứ ba đoàn cán bộ đến nhà, bà Vàng Thị Mỹ (người dân thôn Thào Chư Phìn, xã Cán Tỷ) đã cởi mở hơn khi nói về việc học chữ. Trước đây, không biết chữ khiến bà gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, đọc hiểu giấy tờ. Tuổi đã lớn, công việc gia đình và nương rẫy bận rộn khiến bà từng e ngại mình không theo kịp việc học.

Các thầy, cô giáo tận tụy hướng dẫn, chỉ bảo học viên từng nét chữ, con số trong các buổi học xóa mù chữ tại thôn Thào Chư Phìn, xã Cán Tỷ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Bà Vàng Thị Mỹ chia sẻ: "Trước đây, cán bộ đến vận động đi học, tôi xấu hổ, ngại nên không đi. Mình tuổi cao, lại không biết chữ, sợ đến lớp không học được. Tuy nhiên lần này được cán bộ giải thích, động viên nhiều lần, tôi hiểu biết chữ có ích cho mình, có thể tự đọc, tự hiểu giấy tờ, biết thêm nhiều điều trong cuộc sống nên quyết tâm đi học. Tôi mong mình học được chữ, biết đọc, biết viết, sau này không phải nhờ người khác nữa."

Ông Hầu Chúng Chức và anh Hầu Mí Sáng cũng tham gia lớp học sau khi được vận động. Mỗi người có hoàn cảnh riêng nhưng đều gặp hạn chế trong tiếp cận con chữ. Sự gần gũi của cán bộ giúp họ hiểu rằng việc học không phân biệt tuổi tác, biết chữ là nhu cầu thiết thực để chủ động hơn trong cuộc sống.

Những chuyến đi đến từng gia đình, sự bền bỉ của các lực lượng và đồng thuận của người dân đang tạo chuyển biến trong công tác xóa mù chữ tại Thào Chư Phìn. Việc học từng bước trở thành nhu cầu tự thân, giúp bà con chủ động tiếp cận tri thức, nâng cao nhận thức và cải thiện cuộc sống.

Theo ông Lê Minh Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cán Tỷ, việc nâng cao dân trí, giúp người dân biết đọc, biết viết có ý nghĩa thiết thực đối với địa bàn biên giới. Khi có kiến thức, bà con có thể tiếp cận thông tin chính thống, hiểu và thực hiện chủ trương, chính sách; đồng thời nhận diện, phòng tránh những nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Đây cũng là nền tảng góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Hiện nay, lớp học xóa mù chữ tại thôn Thào Chư Phìn có 19 học viên, được 5 giáo viên luân phiên đứng lớp. Trong điều kiện địa bàn xa xôi, thiếu điện lưới, việc tổ chức dạy và học còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương thường xuyên đến lớp thăm hỏi, động viên học viên, nắm bắt tình hình học tập, kịp thời hỗ trợ các điều kiện cần thiết; góp phần duy trì sĩ số, bảo đảm lớp học được tổ chức đều đặn, giúp bà con kiên trì theo đuổi việc học chữ.

Ở nơi biên giới còn nhiều khó khăn, đưa người dân đến với con chữ không chỉ mở ra cơ hội học tập mà còn góp phần củng cố cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc./.