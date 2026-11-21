Phân bổ vốn theo từng mô hình, sát nhu cầu sản xuất

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Hội Nông dân xã Bắc Quang tổ chức giải ngân 2,8 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 41 hộ hội viên thực hiện các phương án phát triển chăn nuôi.

Tham dự buổi giải ngân có bà Nguyễn Thị Tươi Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Tuyên Quang; ông Hoàng Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Quang, cùng đại diện Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội Nông dân xã và các hộ được thụ hưởng.

Tuyên Quang giải ngân 2,8 tỷ đồng vốn vay cho 41 hộ nông dân

Theo phương án phân bổ, nguồn vốn được dành cho ba nhóm mô hình chăn nuôi. Cụ thể, chăn nuôi gà ri thả vườn được hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 15 hộ; chăn nuôi lợn đen được phân bổ 1,2 tỷ đồng cho 20 hộ; chăn nuôi trâu sinh sản có tổng vốn 600 triệu đồng, dành cho 6 hộ.

Việc phân bổ vốn theo từng phương án cụ thể giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi, đồng thời lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế, kinh nghiệm và khả năng tổ chức sản xuất của gia đình.

Đối với khu vực nông thôn, thiếu vốn thường là một trong những rào cản khiến nhiều hộ khó mở rộng sản xuất hoặc chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô có tính toán. Vì vậy, nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn lực ban đầu, tạo điều kiện để hội viên chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Hiệu quả vốn vay phải gắn với đầu ra và khả năng hoàn trả

Tại buổi giải ngân, bà Nguyễn Thị Tươi Minh đề nghị các hộ được hỗ trợ sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung đầu tư vào những phương án chăn nuôi đã đăng ký. Cùng với đó, người dân cần chủ động học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và quan tâm tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đây là những yêu cầu quan trọng để nguồn vốn phát huy hiệu quả thực chất. Bởi trong chăn nuôi, việc có vốn đầu tư mới chỉ là điều kiện ban đầu; hiệu quả kinh tế còn phụ thuộc vào chất lượng con giống, quy trình chăm sóc, khả năng kiểm soát dịch bệnh và tính ổn định của đầu ra.

Đặc biệt, các hộ cần tính toán quy mô đàn, chi phí thức ăn, thời gian nuôi và phương án tiêu thụ phù hợp, tránh đầu tư dàn trải hoặc mở rộng sản xuất vượt quá khả năng quản lý. Sử dụng vốn hiệu quả không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả vốn gốc và phí đúng thời hạn quy định.

Thông qua hoạt động hỗ trợ vốn, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên trong phát triển sản xuất, khuyến khích tinh thần liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Với 2,8 tỷ đồng được giải ngân cho 41 hộ, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển các mô hình chăn nuôi tại xã Bắc Quang. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài không chỉ được đo bằng số tiền đã giải ngân hay quy mô đàn vật nuôi tăng thêm, mà quan trọng hơn là khả năng tạo thu nhập ổn định, duy trì sản xuất và bảo đảm thu hồi vốn.