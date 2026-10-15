Tuyên Quang gặp mặt, tôn vinh cán bộ nữ lãnh đạo nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương và các nữ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu dự buổi Gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, bà Âu Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, bà Mai thông tin những kết quả nổi bật của các tầng lớp phụ nữ Tuyên Quang trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh.

Hiện nay, phụ nữ chiếm trên 49% lực lượng lao động toàn tỉnh; có trên 1.100 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 22,73%; nữ đại biểu HĐND tỉnh chiếm 43,55%; nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI chiếm 60%.

Bà Âu Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang Âu Thị Mai mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề cao những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các thế hệ phụ nữ Tuyên Quang trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng nữ lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh bày tỏ niềm tự hào, trân trọng và biết ơn sâu sắc các thế hệ phụ nữ toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nữ phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và ý thức phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo tại buổi Gặp mặt.

Đối với đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ ở cơ sở và cán bộ trẻ, cần tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc, gần gũi, sâu sát nhân dân. Những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, cùng tinh thần kiên trì, nhân văn, khả năng lắng nghe và thấu hiểu, cần được phát huy trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín và trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa, quà cho các nữ lãnh đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đề nghị mỗi cán bộ phải xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, sâu sát thực tiễn; chú trọng hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Làm việc không chỉ dừng ở việc nói đúng, nhận diện đúng vấn đề, mà quan trọng hơn là phải kiên trì thực hiện đến cùng, tạo ra kết quả và sản phẩm cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh.

Đối với đội ngũ cán bộ nữ trẻ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang mong muốn tiếp tục cống hiến vì nhân dân bằng những việc làm cụ thể; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, việc mới; mạnh dạn đề xuất những cách làm hay, suy nghĩ mới, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.