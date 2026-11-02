Tuyên Quang gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc

Các hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Ngày hội được tổ chức tại các thôn, tổ dân phố từ ngày 1-18.11; Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết và các sự kiện cấp tỉnh diễn ra từ ngày 18-24.11. Tỉnh phấn đấu đạt tỉ lệ 100% thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội, đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia các hoạt động phù hợp.

Các hoạt động tập trung tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo tồn di sản, thực hành văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn phát triển văn hóa với kinh tế và du lịch địa phương.

Điểm nhấn là Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất góp phần quảng bá, lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Ảnh minh họa

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Điểm nhấn của chương trình là Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 19-21.11 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1.

Liên hoan dự kiến có 18 đoàn tham gia, mỗi đoàn từ 25 đến 40 người, giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian, trang phục truyền thống, trích đoạn lễ hội, nghi lễ văn hóa và không gian trưng bày đặc trưng của các dân tộc.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có hoạt động giới thiệu “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, sản vật và tiềm năng du lịch của địa phương.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn lần thứ hai được tổ chức từ ngày 22-24.11 tại xã Tân Trịnh, với sự tham gia của 8 xã. Mỗi xã dự kiến cử từ 25 đến 30 người.

Chương trình tập trung giới thiệu nghi lễ nhảy lửa đặc sắc của đồng bào Pà Thẻn, cùng các tiết mục văn nghệ, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm văn hóa địa phương.

Thông qua lễ hội, tỉnh Tuyên Quang hướng tới gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào Pà Thẻn, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Nghi lễ nhảy lửa độc đáo của đồng bào Pà Thẻn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa tại Tuyên Quang. Ảnh minh họa

Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa

Cùng với các sự kiện cấp tỉnh, UBND xã, phường phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức Ngày hội tại khu dân cư theo hướng thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các địa phương được khuyến khích duy trì ít nhất một hoạt động, mô hình hoặc sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo chuyển biến bền vững trong đời sống văn hóa cộng đồng sau Ngày hội.

Trong công tác tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, lễ hội; Sở Tài chính tham mưu bảo đảm kinh phí theo quy định; Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; ngành y tế phối hợp chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy du lịch, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.