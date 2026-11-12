Tuyên Quang: Đưa dịch vụ y tế đến với người dân vùng cao

Học viện Quân y tư vấn, khám và cấp thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân xã Linh Hồ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Để triển khai chiến dịch trên phạm vi toàn tỉnh, ngành y tế tỉnh Tuyên Quang đã vận động, phối hợp các bệnh viện từ Trung ương đến các bệnh viện khu vực tổ chức hàng trăm đoàn khám lưu động tại các xã để khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Các đoàn khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân được bố trí đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị y tế hiện đại, bảo đảm người dân được khám, tư vấn và thực hiện một số kỹ thuật chẩn đoán ngay tại cơ sở.

Học viện Quân y tư vấn, khám sức khỏe cho gần 500 cựu chiến binh, gia đình chính sách, người dân tại xã Linh Hồ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tại các xã vùng cao, việc đưa bác sĩ tuyến trên cùng trang thiết bị về cơ sở đã giúp người dân giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại. Nhiều người lần đầu được tiếp cận các dịch vụ khám, chẩn đoán chuyên sâu ngay tại địa phương. Qua đó, không chỉ phát hiện bệnh, các bác sĩ còn trực tiếp tư vấn về dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, cách phòng ngừa và theo dõi những bệnh lý thường gặp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều đợt khám lưu động tại các xã vùng cao. Trong các đợt khám lưu động, bệnh viện đã bố trí cán bộ có chuyên môn và trang thiết bị phù hợp, đặc biệt là máy chụp X-quang tim phổi di động. Thiết bị giúp phát hiện những tổn thương bất thường tại phổi mà khám lâm sàng thông thường khó nhận biết, hỗ trợ sàng lọc bệnh lao và các bệnh lý hô hấp.

Ngoài khám sức khỏe, người dân xã Linh Hồ được Học viện Quân y cấp phát thuốc miễn phí. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Bà Vũ Thị Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang cho biết, đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, bệnh viện phối hợp hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục chẩn đoán và điều trị. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phát hiện sớm, quản lý bệnh phổi trong cộng đồng, ưu tiên nhóm có nguy cơ cao và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Vừa qua, bà Vàng Thị Máy, thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú được khám sức khỏe định kỳ ngay tại địa phương. Qua đợt khám sức khỏe, bà Máy phát hiện mắc bệnh về phổi và tim mạch. Được các bác sĩ giải thích cụ thể tình trạng bệnh, hướng dẫn điều trị và theo dõi sức khỏe nên bà Máy cùng gia đình yên tâm hơn.

“Trước đây, người dân vùng cao rất ít khi đến bệnh viện để khám sức khỏe, chỉ khi nào bệnh nặng mới đi viện thôi. Nay được bác sĩ có chuyên môn cao, có máy móc hiện đại khám ngay tại địa phương, chúng tôi rất vui và yên tâm”, bà Vàng Thị Máy nói.

Sau gần 4 tháng triển khai, tỉnh Tuyên Quang đã khám, tầm soát sức khỏe cho gần 1,2 triệu người dân, đạt 76% kế hoạch. Qua khám sàng lọc, nhiều trường hợp mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, hô hấp được phát hiện. Một số trường hợp có dấu hiệu nguy cơ mắc bệnh ung thư cũng được tư vấn, hướng dẫn kiểm tra chuyên sâu để xác định tình trạng bệnh.

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Phố Bảng. (Ảnh: MINH HOA)

Ông Ma Văn Tiến, cán bộ Trạm y tế xã Phố Bảng cho biết, các đoàn khám lưu động không chỉ giúp người dân vùng cao được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện để cán bộ y tế cơ sở học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn. Trong quá trình tổ chức khám, các bác sĩ tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa khu vực trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ trạm trong thực hiện chuyên môn, nhận biết các dấu hiệu bệnh lý và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ngành y tế cũng chú trọng xây dựng quy trình quản lý sức khỏe liên tục sau sàng lọc. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường được tư vấn, hướng dẫn kiểm tra chuyên sâu; người dân mắc bệnh phức tạp được hỗ trợ chuyển tuyến đến các cơ sở y tế có đủ điều kiện để chẩn đoán, điều trị kịp thời. Với người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, các trạm y tế xã, phường đưa vào danh sách quản lý, theo dõi định kỳ, hướng dẫn điều trị và cấp thuốc theo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe được ngành y tế quan tâm triển khai. Các đoàn khám lưu động cũng thông tin kết quả khám sàng lọc, các chỉ số sức khỏe và kết quả chẩn đoán cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối với các nền tảng quản lý sức khỏe cá nhân theo quy định. Qua đó giúp cán bộ y tế thuận lợi hơn trong tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, theo dõi diễn biến sức khỏe và quản lý người bệnh lâu dài.

Từ nay đến cuối năm 2026, ngành y tế tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và có định hướng điều trị khi phát hiện bệnh lý.

Qua khám sức khỏe tại cơ sở, nhiều người dân xã Phố Bảng phát hiện bệnh, chủ động theo dõi và điều trị. (Ảnh: MINH HOA)

Cùng với việc duy trì các đoàn khám lưu động, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm và bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành là chuyển kết quả khám sàng lọc thành hồ sơ quản lý sức khỏe, bảo đảm người dân được tư vấn, theo dõi và điều trị sau khi phát hiện bệnh, không dừng lại ở việc khám và trả kết quả. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị y tế chủ động phân loại, quản lý nhóm nguy cơ, xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng đối tượng.