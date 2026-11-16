Tuyên Quang: Đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân vùng cao

Đưa dịch vụ số đến tận chợ phiên

Mỗi sáng thứ bảy hằng tuần, khi chợ phiên xã Thuận Hòa (tỉnh Tuyên Quang) bắt đầu nhộn nhịp, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã có mặt từ sớm để chuẩn bị “Gian hàng không đồng” – mô hình kết hợp hỗ trợ an sinh xã hội với tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số. Theo đó, không cần đến trụ sở cơ quan công an hay thực hiện những thủ tục đi lại nhiều lần, người dân vẫn có thể tranh thủ phiên chợ để được hướng dẫn, hỗ trợ ngay tại chỗ.

Thông qua mô hình “Gian hàng 0 đồng - Điểm tiếp dân lưu động”, Công an xã Thuận Hòa đã chủ động lồng ghép triển khai Đề án 06 của Chính phủ, trực tiếp hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; tích hợp các tiện ích thiết thực như tài khoản an sinh xã hội, Sổ sức khỏe điện tử. Cách làm linh hoạt này giúp đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với đời sống, nhất là đối với đồng bào vùng cao còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Công an xã Thuận Hòa hướng dẫn người dân tích hợp các tiện ích thiết thực trên nền tảng VNeID

Điểm đáng chú ý là việc hướng dẫn được thực hiện trực tiếp, cầm tay chỉ việc, phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ của từng người. Qua đó, giúp người dân giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị thực tiễn mà chuyển đổi số mang lại.

Chị Vàng Thị Mao, xã Thuận Hòa chia sẻ: “Đi chợ phiên mà được các cán bộ Công an xã hỗ trợ làm định danh điện tử VNeID và tích hợp sổ sức khỏe tận nơi thế này tiện lợi lắm. Các anh hướng dẫn rất dễ hiểu, nhiệt tình nên người dân chúng tôi không phải mất công đi lại nhiều lần nữa”.

Trưởng Công an xã Thuận Hòa Thượng tá Triệu Văn Chung cho biết, mô hình gian hàng không đồng đã được Công an xã Thuận Hòa triển khai thực hiện và duy trì hơn một năm, với hơn 40 gian hàng được tổ chức, toàn bộ nguồn kinh phí huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, đã mang đến hàng nghìn phần quà thiết thực trao tận tay người dân.

Việc kết hợp hoạt động an sinh xã hội với hỗ trợ chuyển đổi số đã tạo nên cách tiếp cận gần gũi, tự nhiên, giúp người dân dễ dàng đón nhận những tiện ích công nghệ. Qua mỗi phiên chợ, khoảng cách giữa người dân vùng cao với các dịch vụ số từng bước được thu hẹp. Đây cũng là cách làm thiết thực để chuyển đổi số không dừng lại ở việc triển khai các nền tảng, ứng dụng mà thực sự đi vào đời sống, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân trở thành một “công dân số” chủ động, biết sử dụng và thụ hưởng những tiện ích mà công nghệ mang lại. Do đó, thay vì chỉ chờ người dân đến trụ sở để giải quyết thủ tục, lực lượng công an đã chủ động thay đổi phương thức phục vụ, đưa cán bộ đến tận thôn, bản, tổ dân phố để hỗ trợ.

Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ công tác phản ứng nhanh được thành lập, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến các địa bàn, chợ phiên để hỗ trợ người dân làm căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người già, người yếu thế hay bà con vùng sâu, vùng xa.

“Gian hàng 0 đồng” tiếp tục được Công an xã Thuận Hòa triển khai thực hiện

Cùng với đó, lực lượng công an đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, tập trung vào các lĩnh vực quản lý cư trú, đăng ký phương tiện, phòng cháy, chữa cháy. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, các mô hình “Camera an ninh” tiếp tục được nhân rộng, gắn với việc khai thác, tích hợp dữ liệu dân cư phục vụ quản lý địa bàn. Qua đó, hỗ trợ lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên tại từng thôn, bản, khu dân cư.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, Công an tỉnh Tuyên Quang đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những hành động thiết thực. Không chỉ góp phần đổi mới phương thức quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, các mô hình còn tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.