Tuyên Quang đưa các hệ giá trị vào đời sống, xây dựng con người toàn diện

Tuyên Quang sẽ triển khai đưa các hệ giá trị vào đời sống, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và con người phát triển toàn diện. Ảnh minh họa: Quốc Hoàn

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa, con người. Trọng tâm là từng bước đưa các hệ giá trị vào đời sống xã hội, gắn với đặc điểm dân cư, dân tộc, điều kiện phát triển và bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Theo kế hoạch, hệ giá trị quốc gia gồm hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; hệ giá trị văn hóa gồm dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; hệ giá trị gia đình gồm ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Chuẩn mực con người Việt Nam gồm yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, gắn với khát vọng và tinh thần cống hiến.

Các hệ giá trị có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó con người là chủ thể thực hành, gia đình là môi trường nền tảng, văn hóa là môi trường hình thành, thực hành và lan tỏa các giá trị. Việc triển khai vì vậy được gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu hoàn thành rà soát các văn bản, chương trình, kế hoạch có liên quan trong quý II/2027 để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc tích hợp phù hợp. Hằng năm, các ngành, địa phương từng bước cụ thể hóa các hệ giá trị thành chuẩn mực, quy tắc ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng và địa bàn.

Trong giai đoạn 2026-2030, mỗi xã, phường xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình thực hành đồng bộ các hệ giá trị, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, hương ước, quy ước và thực hiện nếp sống văn minh ở cơ sở. Qua quá trình thí điểm, đánh giá, các mô hình hiệu quả sẽ được hoàn thiện, nhân rộng trong giai đoạn 2031-2035.

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, với mục tiêu mỗi năm tổ chức ít nhất hai chiến dịch hoặc hoạt động truyền thông cấp tỉnh theo chuyên đề; duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình trên báo chí, phát thanh, truyền hình và môi trường số. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, trẻ em và các chương trình về gia đình.

Việc thực hành các hệ giá trị cũng được lồng ghép vào phát triển kinh tế, xã hội. Ngành giáo dục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử, đồng thời chú trọng phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Ngành y tế đề cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và thái độ phục vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, bảo tồn tri thức, bản sắc văn hóa được gắn với phát triển sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP.

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng, sinh thái; bảo tồn di sản, lễ hội, nghệ thuật truyền thống; xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chuyển đổi số được xác định là một giải pháp quan trọng để triển khai kế hoạch. Trong năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt trên địa bàn; tiếp tục thực hiện mục tiêu số hóa 100% các di sản được UNESCO ghi danh, 100% di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2027, tỉnh Tuyên Quang triển khai các nhiệm vụ về an ninh văn hóa trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa, lịch sử, di sản, du lịch và sản phẩm của Tuyên Quang. Đến năm 2030, việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cơ bản được thực hiện trên môi trường số.

UBND tỉnh giao Sở VHTTDL Tuyên Quang là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai. Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp, lồng ghép các hệ giá trị vào nhiệm vụ công tác hằng năm, chủ động huy động nguồn lực và đánh giá kết quả thực hiện.