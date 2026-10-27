Tuyên Quang dự kiến phân bổ hơn 276 tỷ đồng vốn ngân sách cho 117 xã

Chiều 27/10, các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc họp.

Nội dung trọng tâm là thẩm tra dự thảo nghị quyết về phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026–2030 (đợt 2).

Theo Tờ trình số 595/TTr-STC ngày 11/10/2026 của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 được giao là 460,640 tỷ đồng. Trong đó, HĐND tỉnh đã phân bổ đợt 1 là 184,256 tỷ đồng; số vốn đề xuất phân bổ đợt 2 là 276,384 tỷ đồng.

Theo phương án trình, toàn bộ nguồn vốn đợt 2 dự kiến phân bổ cho 117 xã quản lý. Trong đó, hợp phần thứ nhất là 267,986 tỷ đồng, hợp phần thứ hai là 8,398 tỷ đồng.

Việc phân bổ nhằm tăng cường nguồn lực cho cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tại các xã vùng III và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung xem xét căn cứ pháp lý, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn và tính phù hợp của phương án giao kế hoạch vốn.

Các nội dung liên quan đến việc chưa đề xuất phân bổ vốn cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và phương án bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cũng được đưa ra trao đổi.

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đúng quy định, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình và điều kiện thực tế của địa phương, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp.