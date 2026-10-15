Tuyên Quang dự kiến đầu tư 150,3 tỉ đồng xây dựng nhà máy xử lý rác

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 2453/QĐ-UBND phê duyệt thông tin dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn tại thôn Thống Nhất, xã Phú Linh. Dự án có tổng chi phí thực hiện dự kiến 150,3 tỉ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 13,05ha, công suất thiết kế từ 90 đến 200 tấn rác/ngày đêm.

Nhà máy được định hướng xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trên địa bàn tỉnh, góp phần từng bước thay thế phương pháp chôn lấp lạc hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo phương án dự kiến, giai đoạn đầu, dự án xây dựng dây chuyền xử lý rác bằng công nghệ lò đốt không thu hồi năng lượng, đồng thời tính đến khả năng tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng trong tương lai. Ở giai đoạn tiếp theo, nhà máy dự kiến đầu tư dây chuyền lò đốt kết hợp xử lý chất thải, tái chế và thu hồi năng lượng.

Công suất tại thời điểm mời thầu dự kiến khoảng 95 tấn/ngày đêm. Dự án đặt mục tiêu giảm tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau xử lý xuống không quá 20%, ưu tiên tái chế và tận dụng tài nguyên từ chất thải, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm áp lực lên các khu xử lý rác hiện có.

Về bảo vệ môi trường, nhà máy phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật đối với khí thải, nước thải và hoạt động xử lý chất thải. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế theo hướng thu gom, xử lý, tuần hoàn và tái sử dụng, không xả thải ra môi trường. Đồng thời, dự án phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý IV.2026 thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi. UBND xã Phú Linh là đơn vị mời thầu, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai dự án theo quy định.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giảm áp lực cho các khu xử lý hiện có, từng bước hoàn thiện hạ tầng môi trường theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.