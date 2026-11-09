Tuyên Quang đồng loạt triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch 'Không một mình' năm 2026

Liên đội Trường PTDTBT TH& THCS Bình Phú, xã Yên Lập sinh hoạt nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân và sử dụng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Hoạt động được triển khai tại 325 cơ sở giáo dục thuộc khối THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn toàn tỉnh, với 5.392 lớp học và 211.428 học sinh, sinh viên tham gia.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, chiến dịch hướng tới trang bị cho học sinh, sinh viên khả năng nhận biết, phòng tránh các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt và xâm hại trực tuyến; đồng thời khuyến khích các em chủ động chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm.

Trường THCS An Tường hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”.

Việc đồng loạt triển khai tại các cơ sở giáo dục thể hiện quyết tâm của tỉnh Tuyên Quang trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của gia đình, nhà trường, xã hội và lực lượng Công an nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ, thách thức trên không gian mạng.