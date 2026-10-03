Tuyên Quang đón không khí lạnh, vùng núi cao chuyển rét

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh gây cục bộ có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong ngày 4-5/10, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; trời chuyển lạnh, riêng vùng núi cao phía Bắc tỉnh chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại các khu vực trong tỉnh được dự báo phổ biến từ 19-21°C; vùng núi cao phía Bắc tỉnh từ 14-16°C, khả năng xuất hiện vào ngày 5 và 6/10.

Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, thời tiết Tuyên Quang trong ngày 3/10 vẫn còn oi nóng. Hiện không khí lạnh chưa ảnh hưởng đến thời tiết trong tỉnh.

Đáng lưu ý, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và đe dọa an toàn tính mạng.