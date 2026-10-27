Tuyên Quang: Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp dân giải phóng mặt bằng xây dựng trường

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín cùng lực lượng quân sự, công an xã trực tiếp giúp các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng tháo dỡ công trình, thu dọn, vận chuyển đồ đạc và tài sản đến nơi ở mới.

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn trong việc di dời, bảo đảm công việc diễn ra thuận lợi, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp người dân di dời nhà ở, giải phóng mặt bằng xây dựng trường học.

Cùng với hỗ trợ ngày công lao động, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng trường học, từ đó tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình.

Việc hỗ trợ nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với đồng bào khu vực biên giới. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo điều kiện xây dựng cơ sở giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng học tập của con em đồng bào các dân tộc, đồng thời củng cố tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.