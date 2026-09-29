Tuyên Quang đoạt giải B Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026.

Tham dự Lễ trao giải có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; thành viên Hội đồng Giám khảo cùng các tác giả, nhóm tác giả tham dự Cuộc thi.

Cuộc thi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai từ tháng 3-2026; tiếp nhận 462.629 bài dự thi, tăng 263.607 bài, tương đương 132,45% so với năm 2025 và đạt hơn 200% chỉ tiêu đề ra, được tổ chức với 6 loại hình gồm: Báo, Tạp chí, Phát thanh, Truyền hình, Video và Đồ họa. Việc tiếp nhận, quản lý, duyệt và chấm bài được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần tạo thuận lợi trong theo dõi, quản lý và tổ chức chấm thi.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang tham dự Lễ trao giải.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức vinh danh 59 tác phẩm, gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 23 giải Khuyến khích; đồng thời trao giải tập thể cho Tỉnh đoàn Hưng Yên và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi. Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện, tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống xã hội và thanh niên như chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, dân tộc và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao biểu trưng cho Hội đồng Ban giám khảo Cuộc thi.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và Tỉnh đoàn Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm tác giả.

Nhóm tác giả Trần Thị Liên, Lý Thị Thu, Nguyễn Thị Lan của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt Giải B, thể loại Báo in, với tác phẩm “An Dân từ trong Dân”.