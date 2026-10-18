Tuyên Quang đoạt 3 giải tại Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Sáu

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ trao giải.

Các đại biểu dự lễ trao giải.

Tới dự lễ trao giải có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ban Tổ chức trao giải tập thể có thành tích xuất sắc cho các đại biểu.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai, toàn quốc đã nhận được 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025, với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên đến cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng nhóm tác giải đoạt giải A của cuộc thi.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao tặng 165 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng; trao tặng 2 phần thưởng cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các tác giả, nhóm các tác giải đoạt giải tại Cuộc thi.

Tại lễ trao giải, Tỉnh uỷ Tuyên Quang được Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc. Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang xuất sắc đoạt 2 giải tại cuộc thi gồm: Giải A với loạt bài "Luỹ đá trong lòng dân" của nhóm tác giả: Dương Thanh Phúc, Lý Thị Thu, Phạm Thị Hoan, thể loại báo in; nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Tâm đoạt giải C thể loại truyền hình với tác phẩm "Phát huy vai trò của chi bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Bên cạnh đó, tác phẩm "80 năm lời hiệu triệu non sông và sự phá sản của âm mưu viết lại lịch sử" của tác giả Lê Thị Hồng Hạnh, Giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đoạt giải C thể loại báo in.